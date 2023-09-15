Бійці полку Калиновського повідомили про звільнення Кліщіївки під Бахмутом (відео та карта)

На опублікованих кадрах видно, що село потерпало від постійних обстрілів, і більша частина будівель повністю зруйновані. У Генштабі офіційно не підтверджували деокупацію населеного пункту.

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Бійці полку Кастуся Калиновського (білоруські добровольці, які воюють на боці України) повідомили про повне визволення населеного пункту Кліщіївка в Донецькій області. Місто Бахмут стало ще ближчим для військових. Про це вони написали у своєму Telegram-каналі 15 вересня.

У мережі було опубліковано ролик, який зняли в селі Кліщіївка медики полку Калиновського. Вони заходять у звільнений від російських окупантів населений пункт.

Там видно руйнування, які залишилися від постійних обстрілів. Більшу частину будинків повністю знесено.

"На відео кадри зняті медиками полку Калиновського, які заходять у звільнену від російських окупантів Кліщіївку (передмістя Бахмута). Село було звільнене, зокрема, зусиллями бійців батальйону "Волат" і батальйону "Литвин" Калиновського полку, а також полкового БПЛА ім. Микити Крюцова", — йдеться в повідомленні.

Багато подробиць бійці озвучувати не стали, лише пообіцяли поділитися деталями трохи пізніше.

Бійці полку Калиновського повідомили про звільнення Кліщіївки Фото: Скриншот

У Генштабі ЗСУ та Міноборони України офіційно не підтверджували цю інформацію на момент публікації матеріалу. У попередніх зведеннях про ситуацію на фронті лише було зазначено, що на цьому напрямку тривають активні бої.

"ЗСУ під час наступу домоглися часткового успіху в околицях Кліщіївки", — писали в Генштабі.

Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку. Того ж дня в третій окремій штурмовій бригаді заявили, що заява Маляр не відповідає дійсності, а в районі Андріївки тривають серйозні та важкі бої.

Уже 15 вересня у ЗСУ офіційно підтвердили звільнення Андріївки та розповіли про знищення бригади росіян. Бійцям 3-ї Окремої штурмової бригади під час блискавичної операції вдалося знищити начальника бригадної розвідки, трьох комбатів і майже всю піхоту 72-ї бригади ЗС РФ.