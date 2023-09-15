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Бійці полку Калиновського повідомили про звільнення Кліщіївки під Бахмутом (відео та карта)

Кліщівка, війна РФ проти України, Бахмутський напрямок, контрнаступ, ЗСУ, російське вторгнення, битва за Донбас
Фото: Батальон Кастуся Калиновского | Бійці полку Калиновського повідомили про звільнення Кліщіївки

На опублікованих кадрах видно, що село потерпало від постійних обстрілів, і більша частина будівель повністю зруйновані. У Генштабі офіційно не підтверджували деокупацію населеного пункту.

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Бійці полку Кастуся Калиновського (білоруські добровольці, які воюють на боці України) повідомили про повне визволення населеного пункту Кліщіївка в Донецькій області. Місто Бахмут стало ще ближчим для військових. Про це вони написали у своєму Telegram-каналі 15 вересня.

У мережі було опубліковано ролик, який зняли в селі Кліщіївка медики полку Калиновського. Вони заходять у звільнений від російських окупантів населений пункт.

Там видно руйнування, які залишилися від постійних обстрілів. Більшу частину будинків повністю знесено.

"На відео кадри зняті медиками полку Калиновського, які заходять у звільнену від російських окупантів Кліщіївку (передмістя Бахмута). Село було звільнене, зокрема, зусиллями бійців батальйону "Волат" і батальйону "Литвин" Калиновського полку, а також полкового БПЛА ім. Микити Крюцова", — йдеться в повідомленні.

Багато подробиць бійці озвучувати не стали, лише пообіцяли поділитися деталями трохи пізніше.

Кліщівка, війна РФ проти України, Бахмутський напрямок, контрнаступ, ЗСУ, російське вторгнення, битва за Донбас Fullscreen
Бійці полку Калиновського повідомили про звільнення Кліщіївки
Фото: Скриншот

У Генштабі ЗСУ та Міноборони України офіційно не підтверджували цю інформацію на момент публікації матеріалу. У попередніх зведеннях про ситуацію на фронті лише було зазначено, що на цьому напрямку тривають активні бої.

"ЗСУ під час наступу домоглися часткового успіху в околицях Кліщіївки", — писали в Генштабі.

Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку. Того ж дня в третій окремій штурмовій бригаді заявили, що заява Маляр не відповідає дійсності, а в районі Андріївки тривають серйозні та важкі бої.

Уже 15 вересня у ЗСУ офіційно підтвердили звільнення Андріївки та розповіли про знищення бригади росіян. Бійцям 3-ї Окремої штурмової бригади під час блискавичної операції вдалося знищити начальника бригадної розвідки, трьох комбатів і майже всю піхоту 72-ї бригади ЗС РФ.