Бойцы полка Калиновского сообщили об освобождении Клещиевки под Бахмутом (видео и карта)

На опубликованных кадрах видно, что село страдало от постоянных обстрелов и большая часть зданий полностью разрушены. В Генштабе официально не подтверждали деоккупацию населенного пункта.

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Бойцы полка Кастуся Калиновского (белорусские добровольцы, воюющие на стороне Украины) сообщили о полном освобождении населенного пункта Клещиевка в Донецкой области. Город Бахмут стал еще ближе для военных. Об этом они написали в своем Telegram-канале 15 сентября.

В сети был опубликован ролик, который сняли в селе Клещиевка медики полка Калиновского. Они заходят в освобожденных от российских оккупантов населенный пункт.

Там видны разрушения, которые остались от постоянных обстрелов. Большая часть домов полностью снесена.

"На видео кадры снятые медиками полка Калиновского, которые заходят в освобожденную от российских оккупантов Клещиевку (пригород Бахмута). Село было освобождено, в том числе, усилиями бойцов батальона "Волат" и батальона "Литвин" Калиновского полка, а также полкового БПЛА им. Никита Крюцова", — говорится в сообщении.

Много подробностей бойцы озвучивать не стали, лишь пообещали поделиться деталями немного позже.

Бойцы полка Калиновского сообщили об освобождении Клещиевки Фото: Скриншот

В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины официально не подтверждали эту информацию на момент публикации материала. В предыдущих сводках о ситуации на фронте лишь было отмечено, что на этом направлении продолжаются активные бои.

"ВСУ во время наступления добились частичного успеха в окрестностях Клещиевки", — писали в Генштабе.

Напомним, 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении. В тот же день в третьей отдельной штурмовой бригаде заявили, что заявление Маляр не соответствует действительности, а в районе Андреевки продолжаются серьезные и тяжелые бои.

Уже 15 сентября в ВСУ официально подтвердили освобождение Андреевки и рассказали об уничтожении бригады россиян. Бойцам 3-й Отдельной штурмовой бригады во время молниеносной операции удалось уничтожить начальника бригадной разведки, трех комбатов и почти всю пехоту 72-й бригады ВС РФ.