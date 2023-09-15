Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс Бои за Бахмут: последние новости Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Бойцы полка Калиновского сообщили об освобождении Клещиевки под Бахмутом (видео и карта)

Клещивка, война РФ против Украины, Бахмутское направление, контрнаступление, ВСУ, российское вторжение, битва за Донбасс
Фото: Батальон Кастуся Калиновского | Бойцы полка Калиновского сообщили об освобождении Клещиевки

На опубликованных кадрах видно, что село страдало от постоянных обстрелов и большая часть зданий полностью разрушены. В Генштабе официально не подтверждали деоккупацию населенного пункта.

Related video

Бойцы полка Кастуся Калиновского (белорусские добровольцы, воюющие на стороне Украины) сообщили о полном освобождении населенного пункта Клещиевка в Донецкой области. Город Бахмут стал еще ближе для военных. Об этом они написали в своем Telegram-канале 15 сентября.

В сети был опубликован ролик, который сняли в селе Клещиевка медики полка Калиновского. Они заходят в освобожденных от российских оккупантов населенный пункт.

Там видны разрушения, которые остались от постоянных обстрелов. Большая часть домов полностью снесена.

"На видео кадры снятые медиками полка Калиновского, которые заходят в освобожденную от российских оккупантов Клещиевку (пригород Бахмута). Село было освобождено, в том числе, усилиями бойцов батальона "Волат" и батальона "Литвин" Калиновского полка, а также полкового БПЛА им. Никита Крюцова", — говорится в сообщении.

Много подробностей бойцы озвучивать не стали, лишь пообещали поделиться деталями немного позже.

Клещивка, война РФ против Украины, Бахмутское направление, контрнаступление, ВСУ, российское вторжение, битва за Донбасс Fullscreen
Бойцы полка Калиновского сообщили об освобождении Клещиевки
Фото: Скриншот

В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины официально не подтверждали эту информацию на момент публикации материала. В предыдущих сводках о ситуации на фронте лишь было отмечено, что на этом направлении продолжаются активные бои.

"ВСУ во время наступления добились частичного успеха в окрестностях Клещиевки", — писали в Генштабе.

Напомним, 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении. В тот же день в третьей отдельной штурмовой бригаде заявили, что заявление Маляр не соответствует действительности, а в районе Андреевки продолжаются серьезные и тяжелые бои.

Уже 15 сентября в ВСУ официально подтвердили освобождение Андреевки и рассказали об уничтожении бригады россиян. Бойцам 3-й Отдельной штурмовой бригады во время молниеносной операции удалось уничтожить начальника бригадной разведки, трех комбатов и почти всю пехоту 72-й бригады ВС РФ.