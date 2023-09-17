"Титанічні зусилля": українські сили звільнили Кліщіївку, — ЗСУ (фото, відео, карта)

Штурмовики заявили, що над селом в Донецькій області знову замайорів український стяг. Керівник ОП Андрій Єрмак підкреслив, що "Україна завжди повертає своє".

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Українські війська деокупували село Кліщіївка у Донецькій області. Про це відомо з публікації Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" від 17 вересня у соцмережах.

"Кліщіївка наша! Бійці бригади "Лють" разом із побратимами з Сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою", — йдеться у пості.

Знімок, оприлюднений штурмовиками Фото: ОШБр "Лють"

На підтвердження своїх слів бригада опублікувала відеозвернення бійців та фото воїнів з українськими стягами з деокупованого населеного пункту.

"Щоденно проявляючи титанічні зусилля, героїзм та звитягу, воїни крок за кроком виборювали нашу землю! Робота продовжується, йдемо до перемоги разом", — заявили в бригаді "Лють".

Схожий знімок з Кліщіївки опублікував 17 вересня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Україна завжди повертає своє", — зазначив він.

Публікація Андрія Єрмака від 17 вересня Фото: Скриншот

Заяву бійців бригади "Лють" підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що село "зачищене від росіян та звільнене" силами трьох бригад.

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу у Генштабі ЗСУ ще не підтвердили звільнення Кліщіївки від російських окупантів. У найсвіжішому зведенні йдеться лише, що "Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області".

Кліщіївка — це село, що знаходиться у Бахмутському районі Донецької області. За останніми даними DeepState, невелика його частина ще була окупована ЗС РФ. Інформація не оновлювалась з пізнього вечора 16 вересня.

Кліщіївка на мапі бойових дій в Україні Фото: Скриншот

Нагадаємо, 15 вересня про звільнення Кліщіївки вже заявляли білоруські добровольці з полку імені Кастуся Калиновського. Також вони показали руйнування у селі внаслідок постійних обстрілів та активних бойових дій. Згодом бійці назвали власну заяву помилковою, а у Генштабі підтвердили лише "частковий успіх" в районі Кліщіївки. Схожа ситуація вже сталася з населеним пунктом Андріївка, про деокупацію якого передчасно заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.