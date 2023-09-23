Звільнення Кліщіївки: в ГУР показали відео боїв на Донеччині

Воїни 4 служби Головного управління розвідки Міноборони України й надалі продовжують рух вперед в районі Бахмута.

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Українські війська звільнили Кліщіївку й надалі рухаються вперед, вибиваючи російських загарбників з позицій. Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram опублікувало відео боїв.

У відомстві вказали, що їхні бійці брали участь у наступі. Хоробрі воїни 4 служби ГУР й надалі продовжують рух вперед.

"Звільняємо рідну землю!" – йдеться у дописі.

Битва за Бахмут: як ЗСУ звільнили Кліщіївку

Сили оборони України 17 вересня звільнили населений пункт Кліщіївка. Українські війська під час бойових дій завдали потужного удару по десантних підрозділах ЗС РФ, батальйону "Ахмат", ГРУ ГШ РФ та "Шторм Z". Наразі ЗСУ здобули для себе плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії та контролювати відповідні логістичні маршрути, які забезпечують тимчасово окуповане місто Бахмут.

18 вересня спікер ЗСУ заявив, що війська прорвали лінію оборони росіян в районі Бахмута. Великих населених пунктів надалі немає, йде траса та є велика кількість лісосмуг. Завдяки цьому Звільнення Андріївки та Кліщіївки дозволяє прогнозувати швидший рух українських військ.

19 вересня 5 штурмова бригада показала з дрона наслідки боїв за Кліщіївку. Російські окупанти повністю знищили інфраструктуру населеного пункту у Донецькій області, але не полишають спроб повернути втрачені позиції.

Нагадаємо, в районі Бахмута ССО знищили гармату МСТА-Б з вартісними снарядами "Краснополь".Ринкова вартість боєприпасу, який здатен уразити броньовану ціль за допомогою лазерного наведення, сягає 40 тисяч доларів.