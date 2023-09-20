В районі Бахмута ССО знищили гармату МСТА-Б з вартісними снарядами "Краснополь" (відео)

Ринкова вартість боєприпасу, який здатен уразити броньовану ціль за допомогою лазерного наведення, сягає 40 тисяч доларів.

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Бійці Сил спеціальних операцій ліквідували гармату МСТА-Б зі снарядами "Краснополь" на Бахмутському напрямку. В Telegram-каналі ССО повідомили подробиці.

В описі до відео дії назвали успішною операцією з пошуку, ідентифікації цілі та коригування вогню від тактичної групи "Медоїди" 3-го окремого полку ССО. Внаслідок вдалої взаємодії операторів ССО та артилерії Сил оборони, цю ретельно замасковану ціль було уражено.

Характеристики снаряда "Краснополь"

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Снаряд "Краснополь" має реактивний двигун. Він здатен уразити броньовану ціль за допомогою лазерного наведення, яке дозволяє підсвітили ціль в залежності від часу доби та розміру цілі на відстані до 20 кілометрів. Ринкова вартість такого снаряда сягає 40 тисяч доларів США.

ССО ЗСУ у війні з Росією

Сили ССО 23 червня знищили 8 одиниць техніки військ РФ. За кілька днів сили ССО знищили вісім одиниць техніки ЗС РФ, зокрема вантажівку "Урал" і артилерійський тягач "Ведмідь". Цей тягач транспортує 152-мм гаубицю МСТА-Б, "Гіацинт-Б" та інші буксировані знаряддя масою до 12 тонн.

У серпні ССО під Бахмутом знищили спостережний пункт РФ. У командуванні зазначили, що розвідка оперативно доповіла операторам Сил спецоперації про місце розташування позицій ЗС РФ, після чого було ухвалено рішення про проведення операції із залученням БПЛА.

Нагадаємо, 19 вересня 5 штурмова бригада показала з дрона наслідки боїв за Кліщіївку. Російські окупанти повністю знищили населений пункт на Донеччині, але не полишають спроб повернути втрачені позиції.