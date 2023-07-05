ЗС РФ почали застосовувати снаряди "Краснополь-М2": чим вони відрізняються від західних Excalibur

Російські снаряди поступаються західним аналогам за дальністю стрільби. Крім того, Excalibur використовує систему наведення GPS, яка не вимагає лазерного цілевказівника, як у "Краснополя", і тому може використовуватися в будь-яких погодних умовах.

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Міноборони РФ повідомило, що російські війська в Україні почали використовувати снаряди "Краснополь-М2", які росіяни вважають високоточними. І хоча російські зброярі ставлять його в один ряд із західними "Екскалібурами", між ними є суттєві відмінності. Про те, чим можуть "здивувати" ці боєприпаси і які відмінності варіанту М2 від попередника розповіли оглядачі Bulgarian Military.

"Краснопіль-М2" проти Excalibur

Автори публікації зазначають, що теоретично "Краснопіль-М2" проти Excalibur схожі тим, що вони призначені для точного ураження цілей без побічної шкоди. Для цього в них використовуються системи наведення GPS, а дальність стрільби сягає 40 кілометрів. Крім того, обидва снаряди сумісні з різними артилерійськими системами.

Однак між цими двома снарядами є й суттєві відмінності. Краснопіль-М2 використовує напівактивну лазерну систему наведення, яка потребує лазерного цілевказівника для підсвічування цілі. На відміну від нього, Excalibur використовує систему наведення GPS, яка не потребує лазерного цілевказівника і може використовуватися в будь-яких погодних умовах.

Високоточний боєприпас Excalibur

Крім того, Excalibur має більшу дальність стрільби, ніж "Краснопіль-М2", з максимальною дальністю до 57 кілометрів. Водночас російський боєприпас має набагато меншу вартість, що пояснюється тим, що західний зразок має більш досконалу систему наведення. Крім того, на вартість снарядів впливають доступність тих чи інших компонентів у РФ і західних країнах.

"Краснопіль-М2" і ранні версії

Новий боєприпас відрізняється від попередника 3ОФ39 "Краснопіль" управлінням польоту. У ньому використовується автоматизована програма польоту снаряда, що знижує ймовірність помилок під час його підготовки до пуску. Також снаряд має збільшену дальність стрільби до 20-26 кілометрів і нову напівактивну лазерну головку самонаведення.

Розрізний макет "Краснополя"

Снаряд оснащений осколково-фугасною бойовою частиною і здатний пробити, за словами розробників, до 130 мм броні.

При цьому нові снаряди можуть також, як і їхні попередники, застосовуватися системами 2С19 "Мста-С" — теоретично це може означати, що такі боєприпаси вже можуть застосовуватися окупантами в Україні.

Нагадаємо, українські бійці успішно застосовують високоточні боєприпаси Excalibur з гаубицями М777. Як повідомили в АрміяInform, один із підрозділів Військово-морських сил винищує окупантів з американської гаубиці M777, яку у війську прозвали "Три сокири".