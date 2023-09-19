"Рани на тілі нашої країни": 5 штурмова бригада показала з дрону наслідки боїв за Кліщіївку (відео)

Російські окупанти повністю знищили населений пункт на Донеччині, але не полишають спроб повернути втрачені позиції.

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Селище Кліщіївка, яке зруйноване внаслідок бойових дій, було звільнене українськими військами. Відео з місця подій опублікувала у Facebook 5 штурмова бригада.

У повідомленні йдеться про те, що окупанти повністю знищили населений пункт. Ворог не шкодує снарядів знищуючи наші міста та села.

"Знищене окупантами селище, мов рани на тілі нашої країни. Скільки таких ран отримала Україна важко сказати", – йдеться у дописі.

Попри усі труднощі, ЗСУ й надалі крок за кроком звільняють від окупантів нашу землю. Бійці вірять, що загарбників вдасться знищити.

Звільнення Кліщіївки

Українські сили 17 вересня звільнили Кліщіївку. Штурмовики заявили, що над селом в Донецькій області знову замайорів український стяг.

Українські війська завдають ворогу значних втрат, закріплюються на досягнутих рубежах. Сили оборони також відбили атаки російських військ в районі Кліщіївки.

Також ворог спробував відновити втрачене положення в районі Андріївки. Успіхів російські окупанти так й не досягли. Українські війська й надалі проводять штурмові дії в районі Бахмута.

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Нагадаємо, 18 вересня спікер ЗСУ заявив, що війська прорвали лінію оборони росіян в районі Бахмута. Великих населених пунктів надалі немає, йде траса та є велика кількість лісосмуг, тому звільнення Андріївки та Кліщіївки дозволяє прогнозувати швидший рух українських військ. Він зазначив, що звільнення Андріївки та Кліщіївки відкриває перспективи щодо подальшого просування. Це дозволить швидше рухатися вперед та звільняти локації. Наразі українські підрозділи й надалі проводять штурмові дії.