ЗСУ штурмують позиції ЗС РФ на південь від Бахмута, – Генштаб (карти)

Ворог спробував відновити втрачені позиції в районі Андріївки та Кліщіївки, але зусилля були марними.

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Сили оборони й надалі ведуть штурмові дії в районі південніше Бахмута. Про це заявив Андрій Ковальов, речник Генерального штабу ЗСУ, інформує Military Media Center у Telegram.

Українські війська завдають ворогу значних втрат, закріплюються на досягнутих рубежах. Сили оборони також відбили атаки російських військ в районі Кліщіївки.

Також ворог спробував відновити втрачене положення в районі Андріївки. Успіхів російські окупанти так й не досягли.

Фото: Deep State

Українські підрозділи відбили контратаки росіян на Мелітопольському напрямку. Ворог намагався вести марні наступальні дії в районі селища Роботине, намагаючись відновити раніше втрачені позиції.

Фото: Deep State

Сили оборони й надалі тримають оборону на зайнятих рубежах. Війська завдають окупаційним військам втрат.

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Прорвали лінію оборони росіян в районі Бахмута, – спікер ЗСУ (відео)

Ситуація на фронті від ISW

ЗСУ під час контрнаступу розбили елітні частини військ РФ в районі Бахмута. За інформацією аналітиків з американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України змогли розбити підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ПДВ і 83-ї гвардійської бригади ПДВ.

Також фахівці 19 вересня повідомили, що українські війська просунулися на заході Запорізької області й надалі ведуть наступ. Російські війська з невизначених позицій були витіснені. Геолокаційні кадри свідчать, що підрозділи ЗСУ здобули успіхи на захід від Вербового.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що у Чорному морі корабель ВМФ РФ "Сергей Котов" зазнав пошкоджень. Зі слів представника української військової розвідки Андрія Юсова, у лівому борту судна пошкоджено гвинт і утворилася пробоїна 50 на 100 сантиметрів.