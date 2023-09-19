ВСУ штурмуют позиции ВС РФ к югу от Бахмута, — Генштаб (карты)

Враг попытался восстановить утраченные позиции в районе Андреевки и Клещеевки, но усилия были тщетными.

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Силы обороны продолжают вести штурмовые действия в районе южнее Бахмута. Об этом заявил Андрей Ковалев, спикер Генерального штаба ВСУ, информирует Military Media Center в Telegram.

Украинские войска наносят врагу значительные потери, закрепляются на достигнутых рубежах. Силы обороны также отбили атаки российских войск в районе Клещеевки.

Также враг попытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. Успехов российские оккупанты так и не достигли.

Фото: Deep State

Украинские подразделения отбили контратаки россиян на Мелитопольском направлении. Враг пытался вести бесполезные наступательные действия в районе поселка Роботино, пытаясь восстановить ранее утраченные позиции.

Фото: Deep State

Силы обороны и в дальнейшем держат оборону на занятых рубежах. Войска наносят оккупационным войскам потери.

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Прорвали линию обороны россиян в районе Бахмута, — спикер ВСУ (видео)

Ситуация на фронте от ISW

ВСУ во время контрнаступления разбили элитные части войск РФ в районе Бахмута. По информации аналитиков из американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины смогли разбить подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ.

Также специалисты 19 сентября сообщили, что украинские войска продвинулись на западе Запорожской области и продолжают вести наступление. Российские войска с неопределенных позиций были вытеснены. Геолокационные кадры свидетельствуют, что подразделения ВСУ получили успехи к западу от Вербового.

Напомним, 18 сентября стало известно, что в Черном море корабль ВМФ РФ "Сергей Котов" получил повреждения. По словам представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, в левом борту судна поврежден винт и образовалась пробоина 50 на 100 сантиметров.