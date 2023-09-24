Серия взрывов в Курске: дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод, — СМИ (видео)

Местные власти и росСМИ сообщили о якобы сбитии БПЛА в пределах Курска. Украинские СМИ со ссылкой на ГУР МОУ заявили о попадании в нефтеперерабатывающий завод возле аэродрома.

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В воскресенье 24 сентября местные жители Курска (Российская Федерация) второй раз за день слышали звуки взрывов. В результате второй атаки беспилотного летательного аппарата начался пожар. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отметили, что второй взрыв произошел на территории нефтеперерабатывающего завода, который расположен неподалеку от курского аэродрома.

По сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, российская система противовоздушной обороны работает в Курском районе.

"В Курском районе работает наша система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112", — сказал Роман Старовойт.

В местном Telegram-канале сообщили, что первый БПЛА якобы нанес незначительные повреждения крыше админздания, тогда как второй якобы сбила ПВО в черте города.

"Слышны взрывы, в местах сбивания поднимается дым", — говорилось в сообщении.

Мэр Курска Игорь Куцак рассказал, что в Центральном округе, где произошла первая атака беспилотника, работают сотрудники оперативных служб. Несмотря на удары дронов, в городе состоятся запланированные праздничные мероприятия ко дню города. Однако без салюта.

"В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", — сказал Игорь Куцак.

БПЛА атаковали Курск: что известно

В день города 24 сентября Курск подвергся атаке беспилотников. Местные власти обвинили Украину в запуске БПЛА и сообщили, что дрон ударил в административное здание в Центральном округе. В результате чего якобы незначительные повреждения получила крыша здания.

Позже украинские СМИ со ссылкой на собственные источники в ГУР рассказали, что БПЛА попал в здание ФСБ.

Напомним, 11 сентября дроны атаковали Курскую область. Из-за атаки были повреждены здания в городе Рыльск. Губернатор области Роман Старовойт заявил, что произошло два налета БПЛА.