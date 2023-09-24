Поздравил с днем города: беспилотник атаковал Курск (видео)

БПЛА атаковал административное здание в Центральном округе. Местные власти обвинили в этом Украину.

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Утром 24 сентября беспилотный летательный аппарат атаковал Курск (Российская Федерация) в день города. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

Он обвинил Украину в запуске дрона.

"В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе", — сказал Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки якобы незначительные повреждения получила крыша здания. Кроме этого, он рассказал, что на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.

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Накануне губернатор поздравил Курск с днем города.

Российское издание "Осторожно новости" сообщило, что после серии взрывов в небо поднялся серый дым.

"Местные жители сообщали о серии взрывов полчаса назад (около 10:00 по местному времени, — ред.), после чего в небе появился заметный след", — говорилось в сообщении.

По информации другого Telegram-канала, взрыв мог произойти в районе ФСБ.

Напомним, 27 августа стало известно, что беспилотники атаковали аэродром в Курске. Это произошло под руководством контрразведки СБУ. В результате атаки были повреждены четыре самолета Су-30, один МиГ-29, два ЗРК "Панцирь" и радары комплекса С-300. 8 сентября стало известно, что удары по вражескому аэродрому нанесли украинские картонные БПЛА. Отметили, что российская противовоздушная оборона смогла уничтожить только три дрона.

20 сентября беспилотник атаковал Сочи (Российская Федерация). В результате чего загорелся пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ).