Удары по МиГ и "Панцирям": контрразведка СБУ атаковала аэродром в Курске дронами, — СМИ

На территории российского города прогремело как минимум 13 взрывов и было уничтожено большое количество техники, пишут журналисты.

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В ночь на 27 августа контрразведка СБУ дронами атаковала аэродром с российской военной техникой и авиацией в Курске. Об этом"РБК-Украина" со ссылкой на источники в ведомстве.

В сообщении говорится о том, что были поражении четыре самолета Су-30 и один МиГ-29. Уничтожены также два "Панциря" и радары комплекса С-300.

Почти все беспилотники СБУ смогли долететь до своих целей. По предварительной информации, только три из них были ликвидированы российской ПВО.

В ведомстве пояснили, что зафиксировали как минимум 13 взрывов.

"Бавовна" получилась впечатляющей", — рассказали изданию в СБУ.

Точные последствия поражений и количество погибших и раненых, как говорится в сообщении, украинцы узнают в ближайшее время. Эффективно выполнили работу военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ.

Взрывы в Курске

Губернатор Курской области Роман Старовойт 20 августа заявил, что беспилотник атаковал Курск. Он врезался в крышу железнодорожного вокзала. Во время взрыва в здании вокзала в целом находились 50 пассажиров, которых эвакуировали. По информации местных медиков, пострадали пять человек, они получили легкие ранения в результате осколков стекла.

Местные жители в соцсетях сообщали, что также слышали автоматные очереди. Позже в сети рассказали и о моменте взрыва. Жители города заявляли, что была яркая вспышка в ночном небе.

Напомним, 26 августа в Кемерово вспыхнул большой склад пиротехники. По утверждениям свидетелей происшествия, пожар сопровождался серией взрывов фейерверков. Звук раздавался по всей территории города. После начала возгорания площадь огня оценивали минимум в 600 квадратных метров.