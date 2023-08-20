Взрывы в Курске: БПЛА атаковал железнодорожный вокзал, есть раненые (фото, видео)

На железнодорожном вокзале возник пожар. На момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров.

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Ночью 20 августа беспилотник атаковал Курск Российской Федерации. Он врезался в крышу железнодорожного вокзала. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар", — сказал Роман Старовойт.

Он отметил, что во время взрыва в здании вокзала находилось 50 пассажиров, которых эвакуировали. Пострадали пять человек, они получили легкие ранения в результате осколков стекла, двое из них отказались от медицинской помощи, еще троих — отпустили домой после осмотра в областной больнице. Кроме этого, повреждения получили крыша, фасад и первая платформа железнодорожного вокзала. Также повреждения получил зал ожидания и пешеходный тоннель из-за взрывной волны.

Беспилотник в Московской области

В Министерстве обороны России заявили, что ночью 20 августа около 4 утра силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел в направлении Москвы, над территорией Ступинского района Московской области.

"БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет", — говорилось в сообщении.

Напомним, ночью 18 августа в Москве взорвался беспилотник. В Минобороны РФ заявили, что дрон сбила система ПВО в районе Краснопресненской набережной. Обломки БПЛА повредили здания "Экспоцентра", крыша и фасад которого получили повреждения.

11 августа в Москве прогремел взрыв. Мэр столицы заявили, что вблизи городской набережной упали обломки дрона.