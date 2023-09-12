"Повреждена крыша, выбиты стекла": Курскую область России атаковали дроны (видео)
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, на улице им. Ленина один БПЛА сбросил бомбу. Затем второй атаковали административное здание.
Вечером 11 сентября Курскую область РФ атаковали дроны. В результате было повреждены здания в городе Рыльск. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.
По его словам, налетов дронов было два. Так, сперва беспилотник в Рыльске сбросил с высоты взрывное устройство.
"К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина", — отметил он.
Затем произошла вторая атака, в результате которой было повреждено административное здание.
"В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет", — заявил Старовойт.
Российский губернатор заявил, что дроны, которые атаковали Рыльск, якобы были украинскими.
Также местные жители опубликовали видео со взрывом в Рыльске в соцсетях.
Напомним, что 11 сентября неизвестные БПЛА атаковали Белгородскую область. Минобороны России в атаке дронов традиционно обвинило Украину. Фрагменты одного из БПЛА упали возле частного дома.
"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА самолетного типа", — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.