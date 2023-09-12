"Повреждена крыша, выбиты стекла": Курскую область России атаковали дроны (видео)

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, на улице им. Ленина один БПЛА сбросил бомбу. Затем второй атаковали административное здание.

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Вечером 11 сентября Курскую область РФ атаковали дроны. В результате было повреждены здания в городе Рыльск. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, налетов дронов было два. Так, сперва беспилотник в Рыльске сбросил с высоты взрывное устройство.

"К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина", — отметил он.

Рыльск на карте Фото: Google

Затем произошла вторая атака, в результате которой было повреждено административное здание.

"В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет", — заявил Старовойт.

Российский губернатор заявил, что дроны, которые атаковали Рыльск, якобы были украинскими.

Также местные жители опубликовали видео со взрывом в Рыльске в соцсетях.

Взрыв в Рыльске

Напомним, что 11 сентября неизвестные БПЛА атаковали Белгородскую область. Минобороны России в атаке дронов традиционно обвинило Украину. Фрагменты одного из БПЛА упали возле частного дома.

"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА самолетного типа", — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.