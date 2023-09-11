Раздались мощные взрывы: неизвестные БПЛА атаковали Белгородскую область (фото, видео)

Минобороны России в атаке дронов традиционно обвинило Украину. Фрагменты одного из БПЛА упали возле частного дома.

Related video

Ночью 11 сентября около 01:20 (по московскому времени) в Белгородской области (Российская Федерация) были слышны взрывы. Местные власти заявили о якобы сбитии двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА самолетного типа", — сказал Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако фрагменты одного из дронов упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом.

Важно

Новая атака БПЛА на РФ: взрывы прогремели в двух областях, – Минобороны

В Министерстве обороны РФ подтвердили атаку двух дронов и обвинили в этом Украину.

"Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорилось в сообщении.

В местном Telegram-канале отметили, что также звуки взрывов были слышны в районе города Строитель Белгородской области. Произошло как минимум два мощных взрыва.

Напомним, 8 сентября стало известно о том, что в Брянске РФ неизвестный беспилотник атаковал местный завод "Кремний Эл". Он попал в одно из зданий. Однако, по информации местных властей, беспилотник был сбит силами ПВО.

7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник атаковал Московскую область. По его словам, дрон был уничтожен противовоздушной обороной в Раменском городском округе. Однако местные Telegram-каналы сообщали, что в квартирах многоэтажного дома на улице Десантной в Раменском взрывной волной были выбиты окна.