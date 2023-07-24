"Нагадує друшляк": експерт розповів, чому російська ППО безпорадна перед БПЛА (відео)

За словами підполковника ЗСУ в запасі Сергія Грабського, російська ППО являє собою радянські системи, які не розраховані на боротьбу з безпілотниками. У зв'язку з цим Москва залишається вразливою для подібних атак.

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Остання атака безпілотників на Москву 24 липня підкреслила неефективність російської протиповітряної оборони. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський у коментарі Апостроф TV.

Так, за словами полковника, російські сили ППО нездатні надійно захистити російське небо, особливо в Москві, від атак БПЛА. Проблема полягає в тому, що системи протиповітряної оборони були розроблені для боротьби з моделями часів Радянського Союзу, коли дрони ще не існували.

Нині сучасні дрони, які використовуються, наприклад, Збройними силами України, демонструють високу ефективність, що ставить російські ППО в скрутне становище.

"Ми бачимо, що російське небо над Москвою нагадує такий собі друшляк, якщо можна так сказати. Навіть за наявності додаткових сил і засобів ППО просто фізично неможливо буде прикрити всі об'єкти над Москвою і вберегти критично важливі об'єкти міста або місця ухвалення рішень", — зазначив Грабський.

Крім того, експерт зазначив, що дрони по Москві могли запускатися з дослідницькою метою, щоб з'ясувати, як реагує система ППО РФ на такі запуски.

Атака дронів на Москву

Нагадаємо, вранці 24 липня сталася серія атак дронів у Москві, де пролунали вибухи біля будівлі Міністерства оборони Росії.

24 липня в російському МЗС розцінили атаки як використання "терористичних методів" і залякування мирних жителів.

Крім того, 24 липня стало відомо про падіння ще одного БПЛА в Новій Москві, проте влада не прокоментувала цей інцидент. РосЗМІ повідомили про катастрофу дрона вертолітного типу.