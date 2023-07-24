Безпілотники атакували Москву: вибухи прогриміли біля Міноборони (фото, відео)

Відомство Сергія Шойгу підтвердило факт атаки дронів на Москву і звинуватило Україну в "теракті". Безпілотники нібито були придушені системами РЕБ, а серйозних руйнувань немає.

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У ніч на понеділок, 24 липня, у Москві пролунали вибухи. Дрони атакували будівлю поруч із Міністерством оборони РФ і бізнес-центр. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.

За даними Telegram-каналу "Shot" вранці, приблизно о 4 годині ранку, у Москві пролунала серія вибухів. Дрони атакували вулицю Лихачова.

"У будівлі, де знаходиться "Леруа Мерлен", вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо саме туди "влетів" БПЛА", — ідеться в повідомленні.

А Telegram-канал "Mash" заявляє, що безпілотники долетіли і до Комсомольського проспекту — там розташована будівля Міноборони РФ.

У російському виданні "ТАСС", яке посилається на екстрені служби, підтвердили "прильоти".

Крім того, інцидент прокоментували і в Міністерстві оборони Росії.

"Вранці 24 липня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території міста Москви. Засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені та зазнали аварії", — йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що наразі інформації про загиблих і постраждалих немає.

Українська сторона поки що ніяк не відреагувала на інцидент.

Нагадаємо, що вранці 4 липня російські ЗМІ повідомляли про вибухи в Москві та області, а також про роботу ППО. Пізніше повідомлялося, що в районі села Валуєво в Новій Москві сили ППО нібито збили два безпілотники.

Надалі стало відомо, що один із БПЛА атакував військову частину в Підмосков'ї — удар було завдано по адміністративній будівлі. Також вибухи чули в районі поселення Марушкіно, в стороні аеропорту "Внуково".