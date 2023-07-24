Беспилотники атаковали Москву: взрывы прогремели возле Минобороны (фото, видео)

Ведомство Сергея Шойгу подтвердило факт атаки дронов на Москву и обвинило Украину в "теракте". Беспилотники якобы были подавлены системами РЭБ, а серьезных разрушений нет.

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В ночь на понедельник, 24 июля, в Москве прозвучали взрывы. Дроны атаковали здание рядом с Министерством обороны РФ и бизнес-центр. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

По данным Telegram-канала "Shot" утром, около 4 часов утра, в Москве прозвучала серия взрывов. Дроны атаковали улицу Лихачева.

"В здании, где находится "Леруа Мерлен", выбило стекла на верхних этажах. Предварительно именно туда "влетел" БПЛА", – говорится в сообщении.

А Telegram-канал "Mash" заявляет, что беспилотники долетели и до Комсомольского проспекта — там находится здание Минобороны РФ.

В российском издании "ТАСС", которое ссылается на экстренные службы, подтвердили "прилеты".

Кроме того, инцидент прокомментировали и в Министерстве обороны России.

"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", — говорится в сообщении.

В Москве произошла массовая атака беспилотников

Сообщается, что на данный момент информации о погибших и постадавших нет.

Украинская сторона пока никак не отреагировала на инцидент.

Напомним, что утром 4 июля российские СМИ сообщали о взрывах в Москве и области, а также о работе ПВО. Позже сообщалось, что в районе села Валуево в Новой Москве силы ПВО якобы сбили два беспилотника.

В дальнейшем стало известно, что один из БПЛА атаковал воинскую часть в Подмосковье — удар был нанесен по административному зданию. Также взрывы слышали в районе поселения Марушкино, в стороне аэропорта "Внуково".