Беспилотник атаковал воинскую часть в Подмосковье: над МКАДом заметили ударные дроны (видео)

По данным росСМИ, один из дронов-камикадзе нанес удар по административному зданию в городе Кубинка. Тем временем, в Москве сообщают о работе ПВО и перенаправлении самолетов в другие аэропорты, а в Подмосковье фиксируют "прилеты" и пожары.

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4 июня в районе 4-х часов утра неизвестный беспилотник атаковал административное здание в городе Кубинка Московской области. Об этом сообщает российское медиа "112".

По данным российских журналистов, дрон-камикадзе нанес удар по зданию одной из воинских частей. РосСМИ утверждают, что обошлось без пострадавших.

Позже российский Telegram-канал Baza сообщил, что в Калужской области видели два БПЛА, которые летели на Москву.

"Очевидцы заявили о беспилотниках самолетного типа, летевших на высоте 200 метров. Один из них был черного цвета размером три метра. Второй — сероватого и поменьше в размерах. Предварительно, эти цели были сбиты ПВО уже чуть позже, у МКАДа", — говорится в сообщении российских журналистов.

Кроме того, по данным издания SHOT взрывы слышали в районе поселения Марушкино, в стороне аэропорта "Внуково". Один из беспилотников рухнул на двухэтажную хозпостройку в деревне Кривошеино в Новой Москве, что вызвало пожар. О пострадавших не сообщается.

Фото: Shot Фото: Shot

Самолеты перенаправляют в другие аэропорты

После атаки БПЛА самолеты, летевшие в аэропорт "Внуково" стали перенаправлять в другие аэропорты. По данным медиа Baza, речь идет, по меньшей мере, о десяти рейсах: из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска, Новосибирска и другие.

Рейс из Анкары Фото: Flightradar24

"Самолеты начали кружить перед посадкой сразу после появления и уничтожения в небе беспилотников. Еще один рейс, из Анкары, кружит вблизи аэропорта Внуково уже чуть более часа", — говорится в сообщении.

Взрывы в Москве

4 июля также сообщалось о серии взрывов в столице России Москве. По данным росСМИ, два БПЛА были сбиты российскими системами ПВО. О пострадавших не сообщалось.

В районе села Валуево в Новой Москве силы ПВО якобы сбили два беспилотника.

Ранее, 30 мая, российские СМИ сообщили об атаке БПЛА на столицу России. В частности сообщалось, что дроны атаковали две многоэтажки в Москве, мощные взрывы также прогремели в Подмосковье.