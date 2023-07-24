"За атакою стоїть Захід": у Росії погрожують "жорсткими заходами" за БПЛА над Москвою

У МЗС РФ переконані, що Україна визнала свою причетність до атаки. У російському міністерстві завірили, що країна-агресорка знайде та покарає винних.

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24 липня безпілотники атакували об’єкти у Москві. У Міноборони РФ проінформували, що усі БПЛА були знешкоджені й ніхто не постраждав. На спробу удару відреагували у Міністерстві закордонних справ Росії.

У ворожому МЗС заявили, що Україна нібито вже взяла відповідальність за атаки 24 липня на Москву та Крим.

"Глава Мінцифри країни Михайло Федоров публічно підтвердив причетність до них режиму Зеленського і заявив, що Київ продовжить такі вилазки, а їхня кількість зростатиме", — йдеться у повідомленні.

У російському міністерстві атаки розцінюють як використання "терористичних методів" та залякування мирних мешканців.

"Жодного військового сенсу ці атаки не мали. Рішуче засуджуємо цей черговий злочин київського режиму. Закликаємо міжнародні організації надати йому належну оцінку", — заявили у МЗС РФ.

Також у Росії звинуватили Захід — нібито інші країни націлені на "подальше загострення ситуації" та стоять за "зухвалими діями" України.

"Усі винні будуть знайдені та понесуть покарання. Російська сторона залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь", — додали у міністерстві країни-агресорки.

Нагадаємо, 24 липня у Москві пролунали вибухи. Зі слів міського голови Сергія Собяніна, будівлю поруч із Міноборони РФ і бізнес-центр атакували дрони. Пізніше росіяни звинуватили в атаці Україну.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів у соцмережах про роботу ППО та РЕБ у Москві. Також він написав: "щоб там не відбувалося, але цього буде більше".

Також події у столиці РФ вже прокоментували в Головному управлінні розвідки. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що атака вказує на відсутність контролю з боку Кремля над повітряним простором поблизу військових об’єктів.