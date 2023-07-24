Не контролюють небо над столицею: в ГУР прокоментували атаку БПЛА на Москву

За словами представника ГУР Андрія Юсова, події, які відбулися у Москві, будуть тільки набирати обертів допоки окупанти не залишать української території.

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Режим Володимира Путіна не контролює повітряний простір навіть над власною територією. Так прокоментував представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов події в Москві в ефірі телемарафону.

За словами Юсова, атака безпілотників на Москву — це хороші новини, які всім подобаються. Факти вибухів показують, що РФ не контролює повітряний простір над столицею.

"Вибухи в Москві, де розташовані ключові об'єкти військового командування РФ, показують, що навіть небо над такими об'єктами режим Путіна не контролює", — прокоментував Юсов.

Також він додав, що подібні події набиратимуть обертів допоки окупанти не залишать територію Україну. Окрім цього Юсов прокоментував вибухи в Криму заявивши, що вони деморалізують РФ. Вже багато окупантів, як каже представник ГУР, вивезли свої сімʼї з півострова, бо вони розуміють небезпеку перебування в Криму. Півострів не є безпечним тилом.

Нагадаємо, вранці 24 липня Москву атакували безпілотники. Вибухи прогриміли біля будівлі Міноборони РФ, офісу "Леруа Мерлен" та інших обʼєктів.

Також українські видання розповсюдили інформацію, що за вибухами у Москві може стояти ГУР. Була проведена спецоперація.