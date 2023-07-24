Нічна атака БПЛА: за вибухами у Москві може стояти ГУР Міноборони, — ЗМІ

Як зазначають неназвані джерела, дрони, які 24 липня атакували Москву, мають українське походження: їх використали розвідники для проведення спецоперації.

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За атакою безпілотників на будівлі неподалік від споруд Міноборони Росії стоїть українська розвідка. Про це повідомило видання "РБК-Україна".

Видання опублікувало інформацію, отриману від неназваних джерел у ГУР МОУ. Інсайдери стверджують, що нічна атака невідомих безпілотників на Москву — це успішна спецоперація, яку провели українські розвідники.

Офіційного підтвердження щодо нічної атаки безпілотників поки що немає.

Між тим Петро Черник, полковник ЗСУ, прокоментував подію в ефірі порталу "Радіо Свобода". Офіцер визнав, що деякі об'єкти у центрі російської столиці є законними цілями для українських Сил оборони. Саме такими цілями є, наприклад, можлива штаб-квартира кібернаступального підрозділу ГРУ Росії.

Черник погодився, що "вітається" навіть "досягнення зони ураження цілей". Також він не підтвердив, чи причетні якимось чином дрони до української розвідки — назвав їх "іншопланетними" і пояснив: "хто і навіщо це зробив говорити не будемо, щоб не дати інформацію противнику".

Що відомо про нічну атаку дронів на Москву

В ніч з 23 на 24 липня кілька дронів невідомого походження помітили в центрі російської столиці. На відео, яке з'явилось у мережі, видно, які один пристрій пролітає над вулицями Москви. На іншому записі пристрій врізається у висотну споруду.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що кілька дронів дійсно проникли в столицю. З його слів, пошкоджено будівлю неподалік від Міноборони РФ та висотні поверхи бізнес-центру "Леруа Мерлен".

Між тим розслідувач Христо Гроздєв заявив: можливими цілями безпілотників могла стати штаб-квартира кіберфахівців ГРУ Росії. Крім того, неподалік від однієї з точок удару розташовано Військовий університет імені князя Олександра Невського.

Нагадуємо, зранку 24 липня стало відомо про атаку більше десятка безпілотників на окупований Крим. Згідно з даними російської влади, відбулись удари по складу БК у центрі півострова на півдорозі між Джанкоєм та Сімферополем. Почалась детонація снарядів, тому людей виселяють з 5-тикілометрової зони навколо складу.

Тим часом ОК "Південь" повідомило деталі нічної атаки російських дронів на Одещину. Росіяни атакували річкові порти на Дунаї, намагаючись пошкодити інфраструктуру для експорту українського збіжжя за кордон.