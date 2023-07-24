"За атакой стоит Запад": в России угрожают "жесткими мерами" за БПЛА над Москвой

В МИД РФ убеждены, что Украина признала свою причастность к атаке. В российском министерстве заверили, что страна-агрессор найдет и накажет виновных.

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24 июля беспилотники атаковали объекты в Москве. В Минобороны РФ проинформировали, что все БПЛА были обезврежены и никто не пострадал. На попытку удара отреагировали в Министерстве иностранных дел России.

Во вражеском МИД заявили, что Украина якобы уже взяла ответственность за атаки 24 июля на Москву и Крым.

"Глава Минцифры страны Михаил Федоров публично подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что Киев продолжит такие вылазки, а их количество будет расти", — говорится в сообщении.

В российском министерстве атаки расценивают как использование "террористических методов" и запугивание мирных жителей.

"Никакого военного смысла эти атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку", — заявили в МИД РФ.

Также в России обвинили Запад — якобы другие страны нацелены на "дальнейшее обострение ситуации" и стоят за "дерзкими действиями" Украины.

"Все виновные будут найдены и понесут наказание. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ", — добавили в министерстве страны-агрессора.

Напомним, 24 июля в Москве прогремели взрывы. По словам городского головы Сергея Собянина, здание рядом с Минобороны РФ и бизнес-центр атаковали дроны. Позже россияне обвинили в атаке Украину.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в соцсетях о работе ПВО и РЭБ в Москве. Также он написал: "чтобы там не происходило, но этого будет больше".

Также события в столице РФ уже прокомментировали в Главном управлении разведки. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что атака указывает на отсутствие контроля со стороны Кремля над воздушным пространством вблизи военных объектов.