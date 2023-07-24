"Акт терроризму": як відреагували Україна та РФ після атаки БПЛА на Москву

Удари безпілотників по Москві були зафіксовані близько четвертої години ранку — вибухи пролунали біля Міністерства оборони РФ. В українському уряді зазначають, що російська ППО все менш здатна захищати небо.

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У ніч на понеділок, 24 липня, безпілотники атакували Москву. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що удари по столиці РФ є актом міжнародного тероризму. Про це повідомили в RTVI.

"Акт міжнародного тероризму", — відповіла Марія Захарова на питання щодо оцінки інциденту.

Зі свого боку віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram також прокоментував вибухи.

"Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю орків та Крим. РЕБ та ППО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше", — сказав він.

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін повідомив, що близько 4 годині ранку дрони атакували будівлю поруч із Міністерством оборони РФ і бізнес-центр, які знаходяться на Комсомольському проспекті та на проспекті Лихачова.

Атаку дронів по столиці РФ прокоментували в Міноборони. Зокрема, там заявили про спробу Києва здійснити "терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території міста Москви". За повідомленням міністерства, безпілотники були збиті засобами радіоелектронної боротьби.

4 липня російські ЗМІ також повідомляли про вибухи в Москві та області, і про роботу ППО. Зокрема, вибухи були чутні в Новомосковському адміністративному окрузі російської столиці Москви.