Наслідки втрат С-400: ЗС РФ змушені змінити стратегію розміщення засобів ППО, — аналітики

За даними експертів, до кінця жовтня російські сили втратили чотири дорогих ЗРК С-400. Такий результат свідчить про послідовність і детальне опрацювання ЗСУ своєї стратегії ослаблення російської ППО.

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Росія буде змушена перебудувати свої найважливіші компоненти ППО після втрат зенітно-ракетних комплексів великої дальності С-400. Для підтримки контролю над Україною військове командування РФ, ймовірно, буде змушене перерозподілити свої системи ППО, які зазвичай забезпечують безпеку віддалених регіонів Росії. Про це повідомили в Міноборони Великої Британії.

Останнім часом російські дорогі системи С-400 стали об'єктом атак українських сил. Оглядачі Bulgarian Military пишуть, що до кінця жовтня Збройні сили України знищили чотири російські комплекси С-400 за допомогою далекобійних тактичних ракет ATACMS, наданих Сполученими Штатами.

Військові експерти проаналізували тактику українських сил і дійшли висновку, що ЗСУ ефективно "вибивають" російські засоби ППО, демонструючи послідовність і детальне опрацювання своєї стратегії.

Експерти наголосили, що ЗРК С-400 має максимальну дальність стрільби в 400 км, тому мета українських ударів по цих системах — дестабілізувати фронтову стратегію Росії та зірвати низку її оперативно-тактичних розрахунків на полі бою.

У результаті росіяни будуть змушені змінити схему розташувань своїх засобів ППО, відтягуючи їх ближче до кордонів, що призведе до прогалин у повітряному захисті, особливо на далеких рубежах.

Також аналітики зазначають, що Росія впродовж багатьох років приділяє першочергову увагу створенню стійкої, сучасної та далекобійної системи ППО, вважаючи її одним із найважливіших елементів своєї військової доктрини. Однак вимушений перерозподіл ключових ресурсів ППО свідчить про перенапруження Збройних сил РФ і подальші проблеми, з якими вони зіткнулися під час організації безпеки на великих територіях.

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"Удар, нанесений українськими військами по сучасних зенітних каналах, призвів до істотного зниження їхніх можливостей з протиповітряної оборони. Це вимагало зміни стратегічного позиціювання, що порушило різні прогнози, пов'язані з плануванням бойових дій", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що російські військові використовують системи С-400 у комплексі з літаком дальнього виявлення А-50. При цьому ці системи ППО ведуть вогонь ракетами 40Н6 з дальністю ураження 380 км, в яких використовуються комбіноване активне і напівактивне наведення на ціль.