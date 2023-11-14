БПЛА долетіли до західних областей: ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе

Ворожі безпілотники перебували в Україні з вечора 13 листопада до раннього ранку 14 листопада.

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У ніч на 14 листопада російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Так, ворожі БПЛА були помічені на території України ще ввечері 13 листопада, про що повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Так, о 20:30 Повітряні сили повідомили про небезпеку з боку російських дронів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Дві групи дронів помітили під час польоту в напрямку Павлограда. Потім тривогу оголосили і в Харківській області, але вже о 22:07 оголосили про відбій.

Однак о 22:51 Повітряні сили повідомили, що в Запорізькій області працює ППО по російському дрону.

"Зафіксовано групу ударних БпЛА на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Напрямок руху — західний/північно-західний", — ідеться в повідомленні.

Уже о 23:21 ЗСУ попередили про небезпеку жителів Кіровоградської, Черкаської та Одеської областей.

Карта повітряних тривог в Україні

Потім о 00:23 14 листопада було оголошено повітряну тривогу у Вінницькій області, а потім — у Хмельницькій області. О 02:07 Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку з боку БПЛА жителів Чернівецької області, але о 02:46 стало відомо, що дрони летять у бік Львівської області через Івано-Франківщину.

Карта повітряних тривог в Україні

Відбій повітряної тривоги для західних областей було оголошено тільки о 03:54 ранку.

Нагадаємо, що у ВМС ЗСУ назвали причини паузи атак "Калібрами" РФ. Дмитро Плетенчук, представник Військово-морських сил ЗСУ, зазначив, що російський ВПК не може поставити таку кількість ракет, яка необхідна для окупантів.

Також військовий експерт Михайло Жирохов пояснив, чи можуть ЗС РФ застосувати сотні накопичених "Іскандерів". За останніми розвідувальними даними, Росія накопичила 800 ракет, серед яких "Калібри", "Іскандери" та Х-101. Насамперед резерви несуть загрозу прифронтовим областям України.