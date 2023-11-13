"У нас жорстокий ворог": в МВС показали наслідки атаки окупантів на сім'ю з немовлям (фото, відео)

Загинув чоловік, тіло якого вигоріло практично вщент. У двомісячної дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови.

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Російські загарбники атакували автомобіль, в якому перебували цивільні. Про це у Telegram-каналі повідомив керівник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Обстріл відбувся опівдні в передмісті Херсона. Російські окупанти застосували артилерію та влучили у транспортний засіб, в якому перебували 36-річна жінка, двомісячне немовля та 64-річний чоловік. Родина поверталася з медогляду.

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Особливий день для окупанта: у ЗСУ попереджають про провокації на Херсонщині

Внаслідок атаки чоловік загинув. Ймовірно, це дідусь дівчинки. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.

В дівчинки медики діагностували мінно-вибухове поранення голови. ЇЇ стан середньої тяжкості. Лікарі наразі борються за життя її мами.

"Наш ворог – жорстокий. І він розуміє лише мову сили. Розплата буде", – йдеться у дописі Клименка.

Обстріли Херсонщини

Обстріли правого берега Дніпра Херсонської області російські окупанти здійснюють фактично з усієї зброї, яку можуть застосувати. ЗСУ продовжують вибивати загарбників на лівому березі. Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України контрбатарейна робота Сил оборони призвела до того, що позиції загарбників відкинуті на таку дальність, що міномет уже не в змозі дістати до усіх ділянок правобережжя області.

Вночі 12 листопада війська РФ вдарили ракетами по півдню України. За даними ЗСУ, російська армія випустила дві керовані ракети Х-59 і одну "Іскандер-М" по Миколаївській області. Пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.

Нагадаємо, 13 листопада у ISW повідомили, що Сили оборони просунулися на лівому березі Дніпра і наступають на схід від Херсона. ЗСУ, аз інформацією американських аналітиків, зробили незначне просування вглиб селища Кринки.