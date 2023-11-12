ЗС РФ обстрілюють правий берег Херсонської області з усіх видів зброї, — Гуменюк (відео)

За словами начальниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, на Херсонщині ворог завдає ударів з усіх видів зброї, яку може застосувати. Однак наші Сили оборони відкинули противника на таку дальність, що міномети вже не дістають до всіх ділянок правобережжя області.

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Обстріли правого берега Дніпра Херсонської області Збройні сили Російської Федерації здійснюють фактично з усієї зброї, яку можуть застосувати. ЗСУ продовжують вибивати загарбників на лівому березі, з якого вони здійснюють атаки. Про це 11 листопада розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Обстріли відбуваються фактично з усієї зброї, яку окупант може застосувати. Об'єктивно рідше стали застосовувати міномети. Тому що наша контрбатарейна робота, робота Сил оборони призвела до того, що позиції ворога відкинуті на таку дальність, що міномет уже не дістає до всіх ділянок правобережжя області", — повідомила Гуменюк.

Мешканцям Берислава найбільше зараз докучають авіабомби окупантів, а міномети вже для них "за щастя", доповнила вона. Однак, противнику на деяких ділянках ще вдається здійснювати обстріли з танків.

За словами Наталії Гуменюк, роботу нашим Силам оборони на лівому березі Дніпра в Херсонській області ускладнює низка факторів.

"Це дуже складна робота, тому що і географія лівого берега складна. І є зміни ландшафту, пов'язані з підривом Каховської ГЕС, коли мінно-оборонні споруди, які окупанти так серйозно вибудовували по лівому березі, змило водою. Переміщені міни потім мимовільно детонували... Ворог ховається, прикриваючи свої позиції за мирним населенням. Наше завдання — працювати дуже точково, конкретно", — пояснила вона.

При цьому ЗС РФ дозволяють собі килимові обстріли правого берега, обстріли без розбору. Противник накриває артилерією обласний центр.

"Це дуже чітко видно і по обласному центру, Херсону, коли просто віялом розсипаються артилерійські снаряди, абсолютно не концентруючись, не співвідносячись це з військовою міццю", — наголосила Гуменюк.

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Крім цього, 12 листопада повідомлялося, що вночі ЗС РФ вдарили ракетами по півдню України. За даними ЗСУ, російська армія випустила дві керовані ракети Х-59 і одну "Іскандер-М" по Миколаївській області. Пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.