ВС РФ обстреливают правый берег Херсонской области из всех видов оружия, — Гуменюк (видео)

По словам начальницы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, в Херсонской области враг наносит удары из всех видов оружия, которое может применить. Однако наши Силы обороны отбросили противника на такую дальность, что минометы уже не достают до всех участков правобережья области.

Related video

Обстрелы правого берега Днепра Херсонской области Вооруженные силы Российской Федерации совершают фактически из всего оружия, которое могут применить. ВСУ продолжают выбивать захватчиков на левом берегу, с которого они совершают атаки. Об этом 11 ноября рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Обстрелы совершаются фактически из всего оружия, которое оккупант может применить. Объективно реже стали применять минометы. Потому что наша контрбатарейная работа, работа Сил обороны привела к тому, что позиции врага откинуты на такую дальность, что миномет уже не достает до всех участков правобережья области", — сообщила Гуменюк.

Жителем Берислава больше всего сейчас досаждают авиабомбы оккупантов, а минометы уже для них "за счастье", дополнила она. Однако, противнику на некоторых участках еще удается совершать обстрелы из танков.

По словам Натальи Гуменюк, работу нашим Силам обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области усложняет ряд факторов.

"Это очень сложная работа, потому что и география левого берега сложная. И есть изменения ландшафта, связанные с подрывом Каховской ГЭС, когда минно-оборонительные сооружения, которые оккупанты так серьезно выстраивали по левому берегу, смыло водой. Перемещенные мины потом самопроизвольно детонировали… Враг прячется, прикрывая свои позиции за мирным населением. Наша задача — работать очень точечно, конкретно", — объяснила она.

При этом, ВС РФ позволяют себе ковровые обстрелы правого берега, обстрелы без разбора. Противник накрывает артиллерией областной центр.

"Это очень четко видно и по областному центру, Херсону, когда просто веером рассыпаются артиллерийские снаряды, абсолютно не концентрируясь, не соотнося это с военной мощью", — подчеркнула Гуменюк.

Смотреть: 13:02

Кроме этого, 12 ноября сообщалось, что ночью ВС РФ ударили ракетами по югу Украины. По данным ВСУ, российская армия выпустила две управляемые ракеты Х-59 и одну "Искандер-М" по Николаевской области. Повреждены жилые дома, пострадавших нет.