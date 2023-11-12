Из-за потерь техники ВС РФ во время штурмов позиций ВСУ опираются на пехоту, — ISW

Аналитики считают, что у россиян становится меньше танков, БМП и БТР. Практика проведения тактических атак ВС РФ с целью штурма украинских укрепленных позиций не приведет к более широкому оперативному прорыву где-либо на фронте.

Related video

Из-за больших потерь техники и недостатка обученного персонала Вооруженные силы Российской Федерации во время штурмов позиций украинских Сил обороны все чаще опираются на пехоту. Такое мнение в отчете от 11 ноября высказали военные аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что проведение тактических штурмов украинских укреплений в лесных массивах Донбасса не приведет ВС РФ к более широкому оперативному прорыву, где-либо на фронте. Отмечается, что российская армия не имеет возможности подготовить достаточное количество личного состава для интенсивного наступления на фронте. Вблизи линии фронта у россиян становится меньше танков, боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР). Зависимость от тактики штурма является негативным отражением потерь российской техники и плохой координации на передовой.

По информации ISW, российские силы все больше полагаются на такие фронтовые атаки с участием пехоты, вероятно, чтобы компенсировать нехватку подготовленного персонала и из-за массовых потерь техники.

"Похоже, что российский Генштаб в значительной степени полагается на фронтальные наступления в Украине как важную часть российского решения проблем "военного паритета", — считают аналитики.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что пограничники установили украинский флаг в "серой зоне". Населенный пункт Тополи Харьковской области находится приблизительно в 5 километрах от границы с Россией. Село до сегодняшнего дня считалось "серой зоной".