"Мы рядом": пограничники установили украинский флаг в "серой зоне" на Харьковщине (видео)

Населенный пункт Тополи Харьковской области находится приблизительно в 5 километрах от границы с Россией. Село до сегодняшнего дня считалось "серой зоной".

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Бойцы подразделения "Сталевий кордон" в составе Государственной пограничной службы Украины подняли государственный флаг Украины в населенном пункте Тополи, Харьковской области. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба бригады, опубликовав соответствующее видео.

В сообщении сказано, что населенный пункт находится приблизительно в 5 км от российско-украинской границы и считался до сегодняшнего дня "серой зоной".

"Оккупанты должны постоянно видеть, как развевается наш флаг и помнить, что мы всегда рядом и готовы защищать свои земли, уничтожая врагов!" — говорится в публикации.

Судя по опубликованным кадрам, украинский флаг был установлен на флагштоке рядом с домом в частном секторе.

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Отметим, согласно данным ресурса deepstatemap, возле границы с РФ расположены два населенных пункта с названием Тополи. Одно село отображается как подконтрольное Украине, второе — в оккупации российских войск.

На момент публикации информация о полном освобождении этого населенного пункта от официальных украинских источников не поступала.

Ранее мы писали о ситуации на "горячих" участках фронта ссылаясь на данные ресурса DeepState. Украинская армия продолжает наступательные на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино. В то же время под Авдеевкой продолжаются ожесточенные бои, где противник пытается взять контроль над селом Степовое, что на северном фланге. Однако Силы обороны нанесли передовым отрядам ВС РФ огневое поражение.