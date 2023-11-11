"Ми поруч": прикордонники встановили український прапор у "сірій зоні" на Харківщині (відео)

Населений пункт Тополі Харківської області розташований приблизно за 5 кілометрів від кордону з Росією. Село до сьогодні вважалося "сірою зоною".

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Бійці підрозділу "Сталевий кордон" у складі Державної прикордонної служби України підняли державний прапор України в населеному пункті Тополі Харківської області. Про це 11 листопада повідомила пресслужба бригади, опублікувавши відповідне відео.

У повідомленні йдеться, що населений пункт розташований приблизно за 5 км від російсько-українського кордону, і його до сьогодні вважали "сірою зоною".

"Окупанти повинні постійно бачити, як майорить наш прапор і пам'ятати, що ми завжди поруч і готові захищати свої землі, знищуючи ворогів!" — ідеться в публікації.

Судячи з опублікованих кадрів, український прапор був встановлений на флагштоку поруч із будинком у приватному секторі.

Зазначимо, згідно з даними ресурсу deepstatemap, біля кордону з РФ розташовані два населені пункти з назвою Тополі. Одне село відображається як підконтрольне Україні, друге — в окупації російських військ.

На момент публікації інформація про повне звільнення цього населеного пункту від офіційних українських джерел не надходила.

Раніше ми писали про ситуацію на "гарячих" ділянках фронту, посилаючись на дані ресурсу DeepState. Українська армія продовжує наступальні дії на Запорізькому напрямку в районі населеного пункту Роботине. Водночас під Авдіївкою тривають запеклі бої, де противник намагається взяти контроль над селом Степове, що на північному фланзі. Однак Сили оборони завдали передовим загонам ЗС РФ вогневої поразки.