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Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

ЗСУ мають успіх біля Вербового, а окупанти пробиваються до Степового, – DeepState

наступ зсу
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Тривають бої на лівому березі Дніпра та є просування біля Роботиного, зазначають аналітики. Російські ж війська були знищені в крайніх будинках Степового.

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Українська армія продовжує наступальні на Запорізькому напрямку, тоді як окупанти намагаються просунутись вперед на Авдіївському напрямку. Про це повідомляється у зведені аналітиків DeepState.

Аналітики відрапортували, що російські війська обстрілювали прикордонні області на півночі України. Російські війська продовжують наступальну кампанію на декількох ділянках фронту. Вони щоденно атакують, а паралельно з тим йде прихована мобілізація та нарощення окупаційної армії. За даними аналітиків, незабаром 31-ша десантно-штурмова бригада РФ буде розширена до рівня 104-ї десантно-штурмової дивізії.

Бої на Сватівському напрямку

Відбуваються зіткнення біля Лиману Першого, Синьківки та Орлянки. Також тривають зустрічні бої у Серебрянському лісництві.

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Приблизна мапа боїв на Сватівському напрямку
Фото: DeepStateMAP

Бахмутський напрямок

За даними аналітиків, окупанти проводили масштабну наступальну атаку на звільнену Кліщіївку. Ситуація складна та бої наразі тривають.

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Окупанти проводять масштабний наступ на Кліщіївку
Фото: DeepStateMAP

Битва за Авдіївку

Аналітики фіксують, що окупанти увійшли у країні хати Степового. Сили оборони їх знищили разом з будинками. Зазначається, що при такій інтенсивності бойових дій вдалі спроби ЗС РФ зайти в Степове будуть ще не раз. Також фіксувались бої біля Водяного та в Первомайську.

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Фото: DeepStateMAP

Ворог пробував атакувати Марʼїнку, але безуспішно.

Бердянський та Таврійський напрямки

На Бердянському напрямку є активність окупантів на захід від Старомайорського, а на Таврійському — тривають бої в Кринках.

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На Бердянському напрямку фіксується активність ворога на захід від Старомайорського
Фото: DeepStateMAP
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ЗСУ продовжують бойові дії в Кринках на лівобережжі Дніпра
Фото: DeepStateMAP

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку українські військові мали успіх біля Вербового, а також просунулись біля Роботиного та Новопрокопівки. Наразі на мапі змін немає, бо захисникам треба закріпитись на нових позиціях.

Нагадаємо, 10 листопада РСЗВ HIMARS знищили колону російської техніки в Херсонській області.

11 листопада в ISW з посиланням на російських мілітарних блогерів заявили про просування ЗС РФ до околиць Степового.