Битва за Авдіївку: російські війська увійшли до околиць Степового, – ISW (мапа)

Головна ціль окупантів — оточити Авдіївку та позбавити можливості ЗСУ утримувати позиції в тилових районах. Український Генштаб припускає, що ЗС РФ намагатимуться захопити Авдіївський коксохімічний завод.

Російські окупанти продовжують наступати на Авдіївському напрямку. Пропагандисти стверджують, що ЗС РФ нібито увійшли до околиць Степового й продовжують бої в районі. Про це повідомляє Institute for the Study of War (ISW).

10 листопада окупанти продовжували наступальні дії в бік Степового, що в 3 км на північний захід від Авдіївки. Один з російських блогерів, якого повʼязують з Кремлем, заявляє про нібито тактичні успіхи біля Степового. Ціль ЗС РФ — оточити Авдіївку та позбавити можливість ЗСУ утримувати позиції в тилових районах на Авдіївському напрямку. Основні бої зосереджені довкола населених пунктів:

Степове;

Бердичі;

Сєверне;

Тоненьке.

Окупанти заявляють про нібито просування до Степового Фото: DeepStateMAP

В українському Генштабі заявили, що найважливішою ціллю для російських військ є Авдіївський коксохімічний завод, бо промислова зона дасть змогу зробити там оборонні позиції. Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони вже майже місяць стримують штурми Авдіївки й за час оборони знищили понад 100 танків, 100 одиниць бронетехніки, близько 50 артсистем й 7 штурмовиків Су-25. Втрати ворога складають близько 10 тисяч осіб.

Мапа боїв за Авдіївку по версії ISW Фото: ISW

Також російські блогери стверджують, що ЗСУ пішли в контратаку й відбили деякі втрачені позиції, зокрема на північний схід від Водяного. Інші пропагандисти також стверджують, що українські військові постійно контратакують.

Нагадаємо, 10 листопада в естонській розвідці заявили, що ЗС РФ перехопили ініціативу на Донбасі. Ситуація на Авдіївці не вважається катастрофічною.

9 листопада в Авдіївській МВА заявили, що окупанти скидають КАБи на місто. Цілями стають цивільні.