Росіяни перехопили ініціативу у Луганській та Донецькій областях, — розвідка Естонії

У естонській розвідці не виключають падіння Авдіївки, але відзначають, що українська оборона завдає удару. Натомість військові експерти не вважають ситуацію під Авдіївкою станом на зараз катастрофічною.

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ЗС РФ цього тижня посилили інтенсивність атак на Донеччині і Луганщині і захопили тут ініціативу, що свідчить, що Росія не змінила намір захопити повністю територію цих регіонів. Про це повідомляє Розвідувальний центр Сил оборони Естонії, пише ERR.

Цього тижня бої велися на двох ділянках фронту: на лінії Авдіївка-Мар'їнка на Донеччині та лінії Куп'янськ-Сватове на Луганщині. В середньому окупанти атакували по 64 рази на добу.

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"ЗС РФ вистачає живої сили та техніки, щоб тримати українські війська під постійною напругою. До сьогоднішнього дня росіяни оволоділи ініціативою у Луганській та Донецькій областях. Це говорить про те, що цілі РФ не змінилися: окупація обох областей у межах їхніх адміністративних кордонів залишається пріоритетним завданням", — йдеться в повідомленні естонської розвідки.

Тут передбачають, що Авдіївка залишиться основною точкою концентрації сил РФ, а захоплення міста Росія може видати як політичну перемогу, і створити буферну зону перед Донецьком завглибшки близько 10 кілометрів. Таким чином, контроль над Авдіївкою відкине українську артилерію та відкриє додаткові логістичні маршрути.

У естонській розвідці не виключають падіння Авдіївки, але відзначають, що українська оборона тут завдає удару.

"Свій вплив на хід бойових дій надає і період бездоріжжя. Ймовірно, протягом наступних одного-двох тижнів вплив погоди на перебіг бойових дій зросте ще більше. Таким чином, протягом місяця або двох буде утруднено пересування важкої техніки та бронемашин до затвердіння ґрунту внаслідок морозів. Ймовірно, як ЗСУ, так і ЗС РФ намагатимуться посилити свої позиції перед настанням зими", — повідомляє розвідка Естонії.

Що кажуть про заяву естонської розвідки військові експерти

Як заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна, перехоплення Росією ініціативи на східному фронті не означає катастрофи. Росіянам не вдалося досягнути жодних значних результатів.

"На сьогодні ми можемо говорити фактами, а фактом є те, що російським військам не вдалося істотно просунутися, а українські сили тримають основні рубежі починаючи з Куп'янського напрямку і далі на Лиман та Бахмут, Мар'їнку тримають, Авдіївку тримають", — зазначив він.

На його думку, ЗС РФ дещо знесилюються на східному напрямку, що свідчить те, що деякі нові російські підрозділи, які прибувають під Авдіївку, укомплектовані на 100% живою силою, але в той же час лише на 50% укомплектовані артилерією та бронетехнікою.

"Це значить, що українські війська знищують велику кількість бронетехніки, тому ворог покладається на живу силу та авіацію. І частково на артилерію", — пояснив експерт.

Мусієнко також додав, що ситуація довкола Авдіївки відіграє значну роль для України — там тримається український контингент, а це дає можливість українським захисникам просуватися на лівобережжі Херсонської області.

Нагадаємо, що ЗС РФ скидають авіабомби на Авдіївку за слідами диму від пічок-"буржуйок". "Орлани" відстежують, звідки йде дим. Згодом росіяни кидають у такі будинки кореговані авіаційні бомби.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ продовжують спроби оточення Авдіївки, однак у найближчі кілька місяців вони, ймовірно, не зможуть цього зробити.