ЗС РФ точно не зможуть захопити Авдіївку в осінньо-зимовий період, — полковник ЗСУ (відео)

За словами Романа Свiтана, третьої хвилі наступу противника на Авдіївському напрямку може не бути через погіршення погодних умов. Це затягнеться щонайменше до весни.

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Російські окупанти продовжують спроби оточення Авдіївки, щоб надалі взяти її під свій контроль, однак у найближчі кілька місяців вони точно не зможуть цього зробити. Таку думку висловив полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі телеканалу "Еспресо TV" 9 листопада.

За його словами, існує велика ймовірність того, що противник уже не зможе провести третю хвилю свого наступу через погодні умови. Саме вони були основною перешкодою, адже все інше вже було нібито готове.

"Росіяни останнім часом, десь за тиждень, створили пару плацдармів на півночі та півдні від Авдіївки. Створення плацдармів не означає, що вони зайняли якусь територію, тобто ними були проведені формувальні операції. На північ від Авдіївського коксохіму вороги намагаються цей плацдарм створити в низинах заводу, звичайно, на нього вони виходити бояться, принаймні великими силами", — заявив Роман Світан.

Максимальні угруповання, які фіксують Сили оборони, складаються з 10-20 осіб, які практично відразу потрапляють під удар української артилерії.

З боку населеного пункту Опитне, який недалеко від Донецького аеропорту, ситуація схожа. Плацдарм у так званій "сірій зоні" регулярно обстрілюють ЗСУ, тож ЗС РФ відчувають проблеми. Поки триватимуть дощі — ситуація кардинально не зміниться.

У зв'язку з цим починаються обстріли міст і за день противник може знищити по кілька будинків, щоб не сидіти без діла.

"Що стосується широкомасштабної тієї третьої хвилі, про яку всі говорять і чекають, через дощі серйозних зіткнень із технікою вже не буде. А живу силу противника ми мінусуємо в достатній кількості. Як би росіяни не старалися, але Авдіївку їм точно не взяти, принаймні в осінньо-зимовий період, до серйозних морозів техніку на поля вони не виведуть. Чи будуть морози — невідомо, а ці осінні дощі можуть вщухнути тільки навесні", — підсумував Роман Світан.

Нагадаємо, 9 листопада екс-спікер Генштабу розповів, чи є ризик оточення ЗСУ в Авдіївці. Владислав Селезньов пояснив, що ЗС РФ активізували свій наступ на Авдіївському напрямку, оскільки були стурбовані просуванням Сил оборони в районі Донецького аеропорту.