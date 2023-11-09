ВС РФ точно не смогут захватить Авдеевку в осенне-зимний период, — полковник ВСУ (видео)

По словам Романа Свитана, третьей волны наступления противника на Авдеевском направлении может не быть из-за ухудшения погодных условий. Это затянется минимум до весны.

Related video

Российские оккупанты продолжают попытки окружения Авдеевки, чтобы в дальнейшем взять ее под свой контроль, однако в ближайшие несколько месяцев они точно не смогут этого сделать. Такое мнение выразил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире телеканала "Еспресo TV" 9 ноября.

По его словам, существует большая вероятность того, что противник уже не сможет провести третью волну своего наступления из-за погодных условий. Именно они были основным препятствием, ведь все остальное уже было якобы готово.

"Россияне в последнее время, где-то за неделю, создали пару плацдармов на севере и юге от Авдеевки. Создание плацдармов не означает, что они заняли какую-то территорию, то есть ими были проведены формирующие операции. Севернее Авдеевского коксохима враги пытаются этот плацдарм создать в низинах завода, конечно, на него они выходить боятся, по крайней мере большими силами", — заявил Роман Свитан.

Максимальные группировки, которые фиксируют Силы обороны, состоят из 10-20 человек, которые практически сразу попадают под удар украинской артиллерии.

Со стороны населенного пункта Опытное, который недалеко от Донецкого аэропорта, ситуация похожая. Плацдарм в так называемой "серой зоне" регулярно обстреливают ВСУ, поэтому ВС РФ испытывают проблемы. Пока будут продолжаться дожди — ситуация кардинально не изменится.

В связи с этим начинаются обстрелы городов и за день противник может уничтожить по несколько домов, чтобы не сидеть без дела.

"Что касается широкомасштабной той третьей волны, о которой все говорят и ждут, из-за дождей серьезных столкновений с техникой уже не будет. А живую силу противника мы минусуем в достаточном количестве. Как бы россияне не старались, но Авдеевку им точно не взять, по крайней мере в осенне-зимний период, до серьезных морозов технику на поля они не выведут. Будут ли морозы — неизвестно, а эти осенние дожди могут утихнуть только весной", — подытожил Роман Свитан.

Напомним, 9 ноября экс-спикер Генштаба рассказал, есть ли риск окружения ВСУ в Авдеевке. Владислав Селезнев объяснил, что ВС РФ активизировали свое наступление на Авдеевском направлении, поскольку были обеспокоены продвижением Сил обороны в районе Донецкого аэропорта.