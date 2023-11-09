ЗС РФ просунулися в районі Авдіївки: ворог продовжує намагатися оточити місто (карта)

За словами аналітиків, російські окупанти закріпилися на дачах на північ від Степового в Донецькій області. Уточнюється, що ЗС РФ вели наступ на двох ділянках фронту в районі Авдіївки.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки, біля селища Степове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState у Telegram 9 листопада.

У публікації йдеться, що російські окупанти наступали одразу на двох ділянках. У результаті ворог зайшов і закріпився на дачах на північ від Степового. За даними аналітиків, росіяни намагаються знайти слабкі місця в українській обороні.

"Ситуація дуже динамічна і деякі позиції можуть ще переходити з рук у руки. Сили Оборони докладають усіх можливих зусиль, але ворог переважає в кількості", — зазначили автори посту.

ЗС РФ просунулися в районі Степового

Водночас у зведенні Генерального штабу Збройних сил України йдеться про те, що наступальні дії окупантів у районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Північне і Первомайське не увінчалися успіхом. За даними командування, у цьому районі українські сили відбили понад 10 разів атак противника.

"Ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. Українські захисники стоять на своєму і завдають великих втрат окупантам", — заявили в Генштабі

Крім того, за даними відомства, Сили оборони відбили близько 30 російських атак районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині та продовжили штурмові дії південніше Бахмута.

Повідомляється про понад 20 відбитих атак окупантів у районі Мар'їнки та безрезультатні спроби штурму українських позицій у Старомайорському та на півдні Пречистівки в Донецькій області. Українські сили також відбили 6 разів ударів ЗС РФ у районі Синьківки Харківської області та штурмові дії росіян під Новоєгорівкою в Луганській області.

Тим часом за даними Генштабу, Сили оборони України продовжили наступальні дії на Мелітопольському напрямку, а також вели контрбатарейний вогонь і завдавали ударів у тилу ворога на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, 9 листопада колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що, на його думку, командування Збройних сил Російської Федерації продовжуватиме кидати людей на штурм Авдіївки, допоки місто не буде повністю захоплено.

Раніше, 24 жовтня, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що ЗС РФ не збираються брати якусь умовну оперативну паузу, що є найбільшою проблемою для захисників Авдіївки.