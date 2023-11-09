"Намагатимуться знову і знову": експерт пояснив, навіщо ЗС РФ потрібна Авдіївка (відео)

На думку військового аналітика Івана Ступака, захоплення Авдіївки потрібне Москві, щоб під час президентської виборчої кампанії показати успіх армії РФ.

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Командування Збройних сил Російської Федерації продовжуватиме кидати людей на штурми Авдіївки доти, доки місто не буде повністю захоплене. Це напрямок, де противник має найбільше шансів здобути хоч якусь перемогу. Таку думку 8 листопада висловив військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, російське військове командування під Авдіївкою береже техніку, чого не скажеш про особовий склад, оскільки жива сила буде ще, а за техніку доведеться відповідати.

"Десь притягують розконсервовані танки, десь зняли нові, зробили виробництво і відправляють на фронт, але не в тій кількості, про яку мріє російське командування. А жива сила, ну буде ще, будуть ув'язнені... вони підуть на війну, підуть боржники", — сказав Ступак.

За його інформацією, взявши Авдіївку, Кремль зможе показати російському суспільству перемогу своїх збройних сил.

"Авдіївку намагатимуться брати знову і знову вже не перший місяць. Авдіївка — єдине місце на всьому фронті, де хоч щось виходить у російського командування. Місто практично взяте в кліщі, п'ять-сім кілометрів залишилося до того, щоб їх зачинити", — повідомив військовий аналітик.

Іван Ступак зазначив, що за місяць у РФ стартує президентська виборча кампанія.

"Вона триватиме до березня. Ця перемога дасть змогу на новорічні свята, на різдвяні свята, поки люди сидять за столом, пиячать, їдять "Олів'є", день і ніч говорити по телевізору про те, яке велике досягнення зробила армія РФ — взяла Авдіївку", — вважає він.

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Нагадаємо, 2 листопада повідомлялося, що аналітики окреслили ключові аспекти оборони Авдіївки. Запеклі бої та спроби ЗС РФ, незважаючи на великі втрати, оточити українські сили в районі Авдіївки, свідчать про важливість цієї ділянки фронту для російського командування. На думку експертів, Авдіївка — це ворота в Донецьк і важливий оперативний і політичний пункт.