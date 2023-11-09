"Будут пытаться снова и снова": эксперт объяснил, зачем ВС РФ нужна Авдеевка (видео)

По мнению военного аналитика Ивана Ступака, захват Авдеевки нужен Москве, чтобы во время президентской избирательной кампании показать успех армии РФ.

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Командование Вооруженных сил Российской Федерации будет продолжать бросать людей на штурмы Авдеевки до тех пор, пока город не будет полностью захвачен. Это направление, где противник имеет больше всего шансов одержать хоть какую-то победу. Такое мнение 8 ноября высказал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, российское военное командование под Авдеевкой бережет технику, чего не скажешь о личном составе, поскольку живая сила будет еще, а за технику придется отвечать.

"Где-то притягивают расконсервированные танки, где-то сняли новые, сделали производство и отправляют на фронт, но не в том количестве, о котором мечтает российское командование. А живая сила, ну будет еще, будут заключенные… они пойдут на войну, пойдут должники", — сказал Ступак.

По его информации, взяв Авдеевку, Кремль сможет показать российскому обществу победу своих вооруженных сил.

"Авдеевку будут пытаться брать снова и снова уже не первый месяц. Авдеевка — единственное место на всем фронте, где хоть что-то получается у российского командования. Город практически взят в клещи, пять-семь километров осталось до того, чтобы их захлопнуть", — сообщил военный аналитик.

Иван Ступак отметил, что через месяц в РФ стартует президентская избирательная кампания.

"Она будет длиться до марта. Эта победа позволит на новогодние праздники, на рождественские праздники, пока люди сидят за столом, пьянствуют, едят "Оливье", день и ночь говорить по телевизору о том, какое большое достижение сделала армия РФ — взяла Авдеевку", — считает он.

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Напомним, 2 ноября сообщалось, что аналитики обозначили ключевые аспекты обороны Авдеевки. Ожесточенные бои и попытки ВС РФ, несмотря на большие потери окружить украинские силы в районе Авдеевки, свидетельствуют о важности этого участка фронта для российского командования. По мнению экспертов, Авдеевка — это ворота в Донецк и важный оперативный и политический пункт.