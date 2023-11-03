Ждем третью атаку: когда РФ начнет штурмовать Авдеевский коксохим, — Барабаш

Авдеевка страдает от российских авиаударов, рассказал глава городской администрации Барабаш. За минувшие сутки от взрыва авиабомбы получили ранения два человека — местных жителей старшего возраста.

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Российское командование готовится начать третью атаку, чтобы захватить Авдеевский коксохимический завод. Об этом свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов и накопление ресурсов на линии боев. О деталях ситуации в Авдеевке рассказал глава городской военной администрации Виталий Барабаш. Слова чиновника прозвучали в эфире Всеукраинского телемарафона.

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По словам Барабаша, у РФ появилась новая цель — оккупация Авдеевского коксохима: именно об этом говорят россияне, чьи разговоры удалось перехватить. Тем временем бойцы ВСУ наблюдают накопление ресурсов врага. При этом отмечают, что штурмы будут проводиться преимущественно пехотными подразделениями без бронетехники. Направления атаки совпадают с предыдущими — с севера и юга.

ВС РФ начнут третий штурм тогда, когда несколько подсохнет земля после дождей, и это произойдет довольно скоро, подчеркнул чиновник.

"Мы понимаем, что третья волна со дня на день начнется, сейчас немного просохнет почва и они поедут, потому что есть определенное накопление. Мы это видим и слышим", — сказал Барабаш.

Относительно общей ситуации в Авдеевке глава городской администрации заявил, что россияне обстреливали "центральную и старую часть города". Один массированный обстрел состоялся утром около 6 часов: "били сильно". В результате удара ВС РФ есть раненые: женщина 1938 г.р. и мужчина 1951 г.р. — они в больнице.

Трансляция Всеукраинского телемарафона (Барабаш — через 10 ч. после начала трансляции)

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, аналитики Института изучения войны (ISW) подтвердили, что российские войска нацелились на коксохимический завод в Авдеевке. Также указали, что возможно продвижение врага в районе железнодорожного пути — его россияне якобы пересекли. Продвижению подразделений ВС РФ мешает украинская авиация — она активизировалась на данном участке фронта, жалуются оккупанты.

На онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть, что россияне действительно почти вплотную подошли к Авдеевскому коксохиму. Завод — промышленное предприятие в северной части Авдеевки, его ориентировочная площадь — 325 га.

Авдеевский коксохимический завод на карте DeepState по состоянию на 3 ноября 2023 года Фото: DeepState

В утреннем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 ноября указано, что ВС РФ совершили 10 атак в районе Авдеевки за прошедшие сутки. При этом активно привлекали авиацию для обстрелов города.

Штурмы Авдеевки начались 10 октября, свидетельствует информация в СМИ. В течение трех недель состоялось две попытки наступления, во время которых россияне потеряли около 200 ед. военной техники и около 6 тыс. человек живой силы. Военный эксперт объяснил, зачем российскому командованию этот город — чтобы отодвинуть ВСУ от Донецка и оккупировать Донецкую область до административных границ.

Напоминаем, в ночь со 2 на 3 ноября ВС РФ запустили по Украине 38 дронов-камикадзе Shahed-136, которые достигли западных регионов страны. Под ударом россиян в очередной раз оказался Харьков: городской голова Игорь Терехов рассказал о разрушении учебного заведения.