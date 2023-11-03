Россияне пересекли железнодорожные пути и готовятся атаковать Авдеевский коксохим, — ISW (карта)

Российские военные блогеры жалуются, что украинская противовоздушная оборона мешает реализовать атаки по этому району.

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Украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян возле Авдеевки, но россияне готовят атаку на коксохимический завод. Институт изучения войны (ISW) сообщил подробности в отчете за 2 ноября.

Российские силы, как отметил украинский военный наблюдатель, пересекли железнодорожные пути вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки). Оккупанты как будто готовятся атаковать на севере города с этих только что захваченных позиций Авдеевский коксохимический завод.

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Российский медиа-агрегатор, кроме этого, утверждал, что 1 ноября оккупационные войска подошли к Авдеевскому коксохимическому заводу. Российский военный блогер сообщил, что подразделения нанесли 1 ноября комбинированные ракетно-воздушные удары по объекту, но отметил, что украинская противовоздушная оборона мешает реализовать атаки по этому району.

Войска РФ 2 ноября продолжили наступление в районе Авдеевки. Подтвержденных успехов они не достигли.

Фото: Google Maps

Украинские войска, как отметил Генштаб, и в дальнейшем сдерживают наступление российских захватчиков возле Авдеевки и отражали наступление вблизи Тоненького (8 км к западу от Авдеевки), Северного (6 км к западу), Первомайского (11 км к юго-западу).

Американские аналитики приводят слова представителя украинской Таврической группировки войск Александра Штупуна. По его словам, российские войска атакуют преимущественно небольшими группами пехоты. Темп боевых действий россиян в районе Авдеевки снижается, потому что российские силы перегруппировываются и нуждаются в подкреплении.

Напомним, 2 ноября аналитики обозначили ключевые аспекты обороны Авдеевки. По мнению экспертов, город — это ворота в Донецк и важный оперативный и политический пункт.