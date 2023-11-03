Росіяни перетнули залізничну колію та атакуватимуть Авдіївський коксохім, – ISW (карта)

Російські військові блогери скаржаться, що українська протиповітряна оборона заважає реалізувати атаки по цьому району.

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Українські війська й надалі стримують наступ росіян біля Авдіївки, але росіяни готують атаку на коксохімічний завод. Інститут вивчення війни (ISW) повідомив подробиці у звіті за 2 листопада.

Російські сили, як зазначив український військовий спостерігач, перетнули залізничну колію поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки). Окупанти наче готуються атакувати на півночі міста з цих щойно захоплених позицій Авдіївський коксохімічний завод.

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Російський медіа-агрегатор, окрім цього, стверджував, що 1 листопада окупаційні війська підійшли до Авдіївського коксохімічного заводу. Російський військовий блогер повідомив, що підрозділи завдали 1 листопада комбінованих ракетно-повітряних ударів по об'єкту, але зазначив, що українська протиповітряна оборона заважає реалізувати атаки по цьому району.

Війська РФ 2 листопада продовжили наступ у районі Авдіївки. Підтверджених успіхів вони не досягли.

Фото: Google Maps

Українські війська, як зазначив Генштаб, й надалі стримують наступ російських загарбників біля Авдіївки та відбивали наступ поблизу Тоненького (8 км на захід від Авдіївки), Сєверного (6 км на захід), Первомайського (11 км на південний захід).

Американські аналітики наводять слова речника українського Таврійського угруповання військ Олександра Штупуна. З його слів, російські війська атакують переважно невеликими групами піхоти. Темп бойових дій росіян в районі Авдіївки знижується, тому що російські сили перегруповуються і потребують підкріплення.

Нагадаємо, 2 листопада аналітики окреслили ключові аспекти оборони Авдіївки. На думку експертів, місто — це ворота в Донецьк і важливий оперативний та політичний пункт.