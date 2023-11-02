"Політично-пропагандистська пастка": у 3-й ОШБр відреагували на спроби ЗС РФ окупувати Авдіївку

На думку заступника командира бригади, Кремль змушений діяти відповідно до пропагандистських меседжів, які поширює серед власного населення. Тому ЗС РФ покладуть ще не один десяток росіян, щоб захопити Авдіївку.

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Російська влада потрапила у пастку, яку сама ж для себе створила, напавши на Україну. Війна висвітлюється пропагандистськими ЗМІ, Кремль "роздає обіцянки", а все сказане потрібно чимось підкріпити. Саме тому ЗС РФ кидають ресурси на окупацію Авдіївки, а раніше — на Київ чи Бахмут. Дії росіян пояснив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, опублікувавши їх у Telegram-каналі.

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Командування ЗС РФ і далі буде атакувати Авдіївку та інші українські міста, пояснив боєць ЗСУ. При цьому готове витрачати ресурси, не жаліючи нічого: "ані снарядів та техніки, ані життів десятків тисяч своїх солдатів".

Жорін перелічив провали ЗС РФ з перших днів вторгнення в Україну і те, як їх висвітлювала російська пропаганда.

Коли росіяни втекли з Києва — це пояснили "тактичним перегрупуванням". Однак після цього з'явились інші проблеми — зупинка просування на Запорізькому напрямку, а потім — відступ на Харківщині та Херсонщині.

На цьому етапі, на думку заступника командира, з'явились проблеми: російська влада мала щоразу щось вигадувати, а вигадувати стає все складніше, навіть з огляду на "промиті мізки" росіян.

Аналогічна ситуація з Донеччиною та Луганщину, наголосив Жорін. Кремль обіцяє, що ось-ось будуть успіхи, а успіхів немає.

"Їм важко пояснити, чому не виходить не лише щось взяти, а й доводиться постійно відступати. Це політично-пропагандистська пастка, яку вони самі собі поставили. Тому постійно змушені показувати хоча б якийсь результат", — сказав боєць.

Оцінка ситуації під Авдіївкою заступником командира Жоріним Фото: Скриншот

Бої під Авдіївкою — деталі

Штурми Авдіївки почались 10 жовтня 2023 року, свідчать висновки воєнних аналітиків. З того часу відбулось мінімум дві масованих атаки ЗС РФ, під яких ворог втратив близько 200 од. техніки та близько трьох бригад живої сили.

Експерт пояснив, яке значення має населений пункт, який намагаються захопити росіяни. Вказав, що у такому випадку ворогу буде легше захопити решту Донецької області — вийти на адміністративні кордони регіону.

Зазначимо, раніше Жорін висловився щодо можливості мобілізації народних депутатів до лав ЗСУ. На його думку, дехто з них набагато більше користі приніс би на фронті, ніж у сесійній залі. Особливо зважаючи на те, що частина з парламентарів регулярно ходить до спортзалу і навіть вдягав військову форму.

У вересні заступник командира 3 ОШБр ЗСУ прогнозував звільнення Кліщіївки та Андріївки. Також зазначив, що, можливо, Сили оборони зможуть оточити Бахмут.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський 2 листопада повідомив про чергову масовану атаку росіян під Вугледаром. Тим часом російські військкори впевнені, що ЗСУ таємно отримали п'ять винищувачів F-16, які перетнули кордон у розібраному стані.