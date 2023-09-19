Оточення Бахмуту стає реальнішим: Жорін про звільнення Кліщіївки та Андріївки

За словами замкомандира 3-ї штурмової бригади Максима Жоріна, зараз російські окупанти думатимуть більше про відновлення власних сил та позицій, ніж за контрнаступ, щоб наново захопити населені пункти.

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Звільнення Андріївки, а потім і Кліщіївки — це відправна точка для подальшого оточення Бахмута. Про це повідомляє заступник командира 3-ї штурмової бригади майор Максим Жорін в телеграм-каналі.

"Закріплення на лінії Андріївка-Кліщіївка — це відправна точка, з якої вже можна більш реально говорити про подальше оточення Бахмута. Взяття цієї лінії дає вогневий контроль ще над частиною безпосередньо міста Бахмут. Це опорна лінія, яка для нас дуже важлива для реалізації подальших планів", — написав Жорін.

Також він додав, що звільнення двох населених пунктів не означає, що там завершились бої. Тепер боротьба йде для їхнього утримання. Проте на думку Жоріна, найближчим часом окупанти зосередяться на відновлені власних сил та укріплені оборонних рубежів, а не про повернення під свій контроль Андріївки та Кліщіївки. Також для ускладнення просування Сил оборони, окупанти будуть завдавати максимального ураження дронами, артилерією та ФАБами.

Окрім цього зарано казати про можливість російського контрнаступу, бо їм треба відновити морально-психологічний стан особового складу й відновити боєздатність. 72-га мотострілецька бригада РФ повністю розбита, майже все управління знищено, тому її не скоро можна буде побачити на фронті знову. Також серйозних втрат зазнали 31-ша та 83-тя десантно-штурмові бригади РФ. Інші підрозділи просто втекли. Проте такий стан тимчасовий: "як тільки вони зберуть раму, знову будуть пробувати наступати".

Нагадаємо, 19 вересня 5-та штурмова показала з дрона наслідки боїв за Кліщіївку. Окупанти повністю знищили населений пункт.

Також 18 вересня бригада "Лють" показала звільнення Кліщіївки під Бахмутом.