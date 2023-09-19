Окружение Бахмута становится реальнее: Жорин об освобождении Клещиевки и Андреевки

По словам замкомандира 3-й штурмовой бригады Максима Жорина, сейчас российские оккупанты будут думать больше о восстановлении собственных сил и позиций, чем о контрнаступлении, чтобы заново захватить населенные пункты.

Related video

Освобождение Андреевки, а затем и Клещиевки — это отправная точка для дальнейшего окружения Бахмута. Об этом сообщает заместитель командира 3-й штурмовой бригады майор Максим Жорин в телеграм-канале.

"Закрепление на линии Андреевка-Клещиевка — это отправная точка, с которой уже можно более реально говорить о дальнейшем окружении Бахмута. Взятие этой линии дает огневой контроль еще над частью непосредственно города Бахмут. Это опорная линия, которая для нас очень важна для реализации дальнейших планов", — написал Жорин.

Также он добавил, что освобождение двух населенных пунктов не означает, что там завершились бои. Теперь борьба идет для их удержания. Однако по мнению Жорина, в ближайшее время оккупанты сосредоточатся на восстановлении собственных сил и укреплении оборонительных рубежей, а не на возвращении под свой контроль Андреевки и Клищиевки. Также для усложнения продвижения Сил обороны, оккупанты будут наносить максимальное поражение дронами, артиллерией и ФАБами.

Кроме этого рано говорить о возможности российского контрнаступления, потому что им надо восстановить морально-психологическое состояние личного состава и восстановить боеспособность. 72-я мотострелковая бригада РФ полностью разбита, почти все управление уничтожено, поэтому ее не скоро можно будет увидеть на фронте снова. Также серьезные потери понесли 31-я и 83-я десантно-штурмовые бригады РФ. Другие подразделения просто сбежали. Однако такое положение временное: "как только они соберут раму, снова будут пробовать наступать".

Напомним, 19 сентября 5-я штурмовая показала с дрона последствия боев за Клещиевку. Оккупанты полностью уничтожили населенный пункт.

Также 18 сентября бригада "Ярость" показала освобождение Клищиевки под Бахмутом.