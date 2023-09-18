Бригада "Лють" показала, как освобождала Клещиевку под Бахмутом (видео)

Штурмовики показали, как уничтожали вражескую технику и живую силу врага. На кадрах также видно российских военнопленных, которые заявили, что "Путин х**ло".

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Украинские бойцы из объединенной штурмовой бригады "Лють" Гвардии наступления показали, как освобождали Клещиевку Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) в Telegram.

"Бои за Клещиевку глазами штурмовиков бригады "Лють" Гвардии наступления", — заявили в МВД.

В ролике украинские военные показали, как вели стрелковый бой и уничтожали оккупантов и их военную технику. Также в видео видно, как бойцы запускают беспилотные летательные аппараты и подписывают снаряды, которые затем запускают по Вооруженным силам Российской Федерации. В частности, после удачных атак штурмовиков, в небо поднимался густой белый дым, а враг нес потери.

Кроме этого, штурмовая бригада "Ярость" взяла в плен российских военных.

"Путин — х**ло и п*****с, Слава Украине, Героям Слава!" — сказали российские военнопленные.

Отметим, что Клещиевка считается одним из трех населенных пунктов, которые являются ключевыми для окружения Бахмута.

Напомним, 17 сентября стало известно, что украинские военные освободили село Клещиевка Донецкой области от оккупантов. Однако белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины заявили о деоккупации поселка еще 15 сентября. Они опубликовали видео, на котором медики полка имени Кастуся Калиновского зашли в село, которое было разрушено из-за постоянных обстрелов.

17 августа глава пресс-службы восточной группировки ВСУ, капитан Илья Евлаш подтвердил освобождение Клещиевки силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и объединенной штурмовой бригады национальной полиции "Лють". По информации аналитиков ВВС, холмы в окрестностях села позволят контролировать не только Бахмут, но и автодорогу на Горловку.