"Нічого корисного не приносять": у 3-й ОШБр висловилися про нардепів у військовій формі (відео)

За словами заступника командира штурмової бригади ЗСУ Максима Жоріна, більшість політиків відвідують тренажерні зали, тому фізичні можливості дають змогу вирушити на фронт і захищати Батьківщину.

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Деякі народні депутати були б набагато кориснішими на фронті, ніж у Верховній Раді, адже мають для цього всі передумови. Таку думку озвучив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю для "5 каналу", яке було опубліковано 30 жовтня.

За його словами, українські політики регулярно відвідують спортзали, займаються, а дехто навіть військову форму встиг приміряти, проте в армію йти не поспішають, хоча могли б принести на фронті набагато більше користі, ніж зараз.

"Річ у тім, що мене трохи дратує, що ці люди намагаються створити образ, який асоціює їх із тим, до чого вони взагалі не мають вiдношення. Усі розмови про армію, фронт. Мене дратує, що ці люди носять форму. Дратує, що ці люди відкривають рота з приводу ситуації на фронті, з приводу ситуації в обороні. Тому що вони до цього не мають жодного вiдношення і нічого для цього не зробили", — заявив Максим Жорін.

Окремо заступник командира Третьої штурмової бригади наголосив, що якщо народні депутати справді мають бажання стати залученими до війни, тоді вони завжди можуть підписати контракт і Максим Жорін готовий їх взяти до себе в бригаду.

Водночас він додав, що така позиція стосується далеко не всіх політиків, адже хтось має в цей момент перебувати у Верховній Раді й ухвалювати ті чи інші рішення.

"Усе дуже просто. Я вважаю, що в жодному разі ми не повинні мобілізувати в армію всю країну, всіх цивільних, держслужбовців і депутатів Верховної Ради. Я говорю лише про тих, хто деструктивно не корисний на своїх місцях. Деяких із них я дійсно такими вважаю, я вважаю, що нічого корисного на тих місцях, які вони зараз займають, вони не приносять", — продовжив Максим Жорін.

Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що в Мінцифри розповіли, чи будуть українцям надсилати повістки через "Дію". За допомогою додатка громадяни зможуть перевірити, чи включено військовозобов'язаного до електронного реєстру "Оберіг". Однак інформація про розсилку повісток через "Дію" є фейком.