"Не заброньовані від війни". Чи воюють сьогодні діти та родичі депутатів

У Верховній Раді запевняють, якщо Україна стоятиме перед реальною загрозою втратити державність — депутати та чиновники готові взяти до рук зброю. Фокус з'ясував, чи воюють зараз діти та родичі народних обранців.

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Народні депутати мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Цю норму регламентує закон "Про військовий обов'язок і військову службу". Однак заступник голови оборонного комітету Верховної Ради, нардеп Єгор Чернєв у розмові з Фокусом зазначає, що в разі, якщо Україна стоятиме перед реальною загрозою втратити державність, правильним рішенням кожного — буде стати на захист країни.

"Сьогодні немає передумов для загальної мобілізації, мається на увазі четверта хвиля, коли на фронт ідуть усі, зокрема я, мої колеги та інші категорії громадян, які "заброньовані", — каже Чернєв.

За його словами, на законодавчому рівні не прописано норму зняття з депутатів броні під час воєнного стану, але, якщо виникне нагальна потреба кожному українцю взяти до рук зброю — депутати нарівні з усіма мають стати на захист України.

"Особисто про себе можу сказати — я в 2014 році пішов добровольцем, на початку повномасштабного вторгнення брав участь у захисті Києва і готовий, за необхідності, піти на фронт", — каже Фокусу нардеп.

При цьому Чернєв вважає, що керівництво країни, навіть у разі, якщо на війну доведеться забирати всіх чоловіків, необхідно зберегти. Наприклад, міністрів та інших чиновників, які відповідають за функціонування держави, потрібно залишити на їхніх посадах.

"Якщо міністр бере до рук зброю, це означає, що війна прийшла в міністерство і бої тривають прямо на вулицях Києва. Міністри повинні керувати своїми відомствами, щоб країна продовжувала функціонувати. Мінсоцполітики — забезпечувати пенсії, Міноборони — забезпечувати армію і так далі", — зазначає Чернєв.

Заступник голови оборонного комітету ВР вважає, що "депутатські броні" не повинні поширюватися на їхніх дітей і родичів, і призиватися в армію має кожен, хто потрапляє під критерії мобілізації.

"Я знаю, що на фронті сьогодні є і чоловіки, і діти моїх колег. На жаль, є колеги-жінки в парламенті, чиї чоловіки загинули під час великої війни від рук окупантів. Тому не потрібно виокремлювати членів родин нардепів в окрему касту, всі рівні перед законом. Якщо хтось ухиляється, треба робити висновки. Не існує броні на дітей депутатів, міністрів чи інших чиновників", — каже нардеп.

На жаль, Чернєв не назвав прізвища родичів депутатів, які зараз на фронті.

Докладніше про те, коли можуть оголосити тотальну мобілізацію і як це позначиться на фронті, читайте в тексті Фокуса "Четверта хвиля мобілізації: коли на війну призвуть кожного українця".

Нагадаємо, згідно із законами про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію, передбачено певні групи громадян, які мають можливість мобілізуватися винятково на добровільних засадах.

Також Фокус писав про те, кому восени першим вручать повістку в ТЦК. Процес мобілізації здійснюється згідно з секретними мобілізаційними планами, які визначають необхідну кількість осіб, що призиваються.