Нації важливо вижити: офіцер підтримав мобілізацію українців із 20 років

За словами командира екіпажу БПЛА Андрія Отченаша, існує великий дефіцит якісного особового складу, тож він вважає, що 20-річні хлопці будуть більш ефективні на фронті, ніж 55-річні.

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В Україні триває загальна мобілізація і потреба військ є не лише в піхоті, а й абсолютно в усіх підрозділах. Про це заявив командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі "Еспресо.TV".

У такий спосіб він прокоментував інформацію про те, що в армію необхідно призвати ще близько 160 тисяч осіб. За словами командира, існує величезний дефіцит особового складу, зокрема йдеться про якісних людей, які будуть готові воювати.

"Потрібно мобілізувати таку кількість людей для того, щоб вони мали час підготуватися і мали час вийти на позиції вже підготовленими і вже готовими до бою. Плюс я, як представник молодого покоління армії, все ж таки закликаю і маю думку, що все ж таки мобілізувати маємо саме молоде покоління через те, що молодий воїн 20-25 років завжди буде краще підготовлений фізично, ніж 55-річний дядько", — заявив Андрій Отченаш.

Військовослужбовець переконаний, що першочерговим завданням України сьогодні є збереження нації. Молоді люди з "гарячою кров'ю" будуть корисними в армії і тут справа у звичайній фізіології. У них більше енергії для того, щоб захищати свою країну.

"Кому ми будемо народжувати дітей, якщо ми станемо територією Росії? Тому зараз значно важливіше вижити як нації загалом, і альтернатив у нас, на жаль, не так уже й багато", — резюмував Андрій Отченаш.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що Євген Дикий розповів про проблеми з мобілізацією в Україні восени. За словами ветерана російсько-української війни, більшість захисників виснажені, адже воюють понад 2 з половиною роки і їх не змінюють. Закон про мобілізацію, який набув чинності в травні, дав певний сплеск, проте з вересня все знову змінилося.